Sergio "Checo" Pérez: Piloto del Día en el GP de Portugal de la Formula 1

Este domingo se corrió el Gran Premio de Portugal sobre el Autodromo Internacional do Algarve, dejando como ganador a Lewis Hamilton, quien hizo de las suyas para vencer a Max Verstappen en el duelo más esperado de la Formula 1.

Sin embargo, a pesar de la pelea en la punta del GP, Sergio "Checo" Pérez protagonizó una gran carrera, liderando parte de la misma pero acabando en la cuarta posición tras brindar una auténtica exhibición de manejo y cuidado de neumáticos, tal cual como nos tiene acostumbrados.

El mexicano hizo de las suyas para mantener el set inicial hasta el giro 52, olvidándose de él sobre la pista y pensando en la estrategia del equipo para sumar la mayor cantidad de puntos posibles y hacer más cerrada la pelea ante los Mercedes.

(Foto: @Formula1)

Sergio "Checo" Pérez: Piloto del Día en el Gran Premio de Portugal

Cabe destacar que en apenas tres carreras que lleva Sergio Pérez con Red Bull en la Máxima Categoría del Automovilismo Mundial, se ha llevado la distinción de Piloto del Día en par de ocasiones, demostrando que tiene lo necesario para estar en ese asiento.

Sergio "Checo" Pérez (Foto: Getty)

Sin embargo, no se puede negar que aún le falta cierto margen de adaptación en el equipo austriaco, pero una vez eso suceda, no habrá quien detenga al ex Racing Point (Aston Martin a día de hoy) en su lucha por ganar carreras y campeonatos.

