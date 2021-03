Grammys 2021 en USA: Conoce si puedes votar o no por tu artista preferido, la lista de nominados y demás

En los Grammy 2021, muchos artistas de renombre como BTS, Bad Bunny, Dua Lippa, J Balvin, entre otros estarán compitiendo por llevarse el trofeo en sus respectivas categorías este 14 de marzo del 2021 en el Staples Center de Los Ángeles, California. Y la cadena CBS transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO a partir de las 5.00 p.m. (ET) todas las incidencias de la alfombra roja y el evento.

Cómo votar en los Grammy 2021

En esta ocasión, el fandom no puede votar por su artista o banda preferida dado que esto es definido por el jurado que forma parte de los Grammy. Ellos manejan todo el sistema de calificación similar a lo trabajado en los Oscar, por ello es su importancia para cualquier artista el ser nominado y el ganador.

Para ser nominado, los Miembros de la Academia de Grabación y compañías discográficas deben inscribir las canciones y videos lanzados. La Academia convoca a sus miembros para realizar continuas sesiones de revisión a cada material entregado para asegurarse de que las grabaciones inscritas cumplen con las condiciones especificadas.

Una ves acabado todo este proceso, la Academia de Grabación los organiza de acuerdo a la categoría correcta para finalmente enviar las boletas a aquellos miembros que tienen derecho a votar. Ellos escogen a cinco candidatos para cada nominación, y luego hacen otra votación para escoger a los ganadores.

Al final, estos votos son entregados a una compañía auditora para que contabilicen los votos y corroboren a los ganadores de cada categoría.

BTS se presentará en los Grammy 2021

BTS ya se han presentado en los Grammy en los últimos dos años consecutivos, teniendo varias colaboraciones con distintos artistas, tales como Lil Nas X en su canción Old Town Road. Asi que nuevamente fueron elegidos para presentarse y en esta ocasión, las ARMY y BTS esperan presentarse con su propio repertorio. Cabe resaltar que hubo una polémica en Twitter con su posible presencia en EE.UU. dado que muchos teorizaban que estaban en el país en aislamiento por la pandemia.

It's going to be dynamite!



Watch BTS (@BTS_twt) bring the fire and set the night alight at the #GRAMMYs. You don't want miss their performance March 14th at 8pm ET/5pm PT on @CBS: https://t.co/FSYA126ROz #ARMY pic.twitter.com/YNzbFlVBzq — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) March 7, 2021

Grammy 2021 Lista de presentaciones en USA y streaming:

Hace poco salió la lista de los artistas y bandas que se presentará en la ceremonia de los Grammy 2021. Aquí tenemos la lista de las presentaciones: BTS, Taylor Swift, Billie Eilish, Cardi B, Doja Cat, Harry Styles, Dua Lipa, Post Malone, Black Pumas, DaBaby, Miranda Lambert, Maren Morris, John Mayer, Haim , Mickey Guyton, Brandi Carlile, Brittany Howard, Coldplay, Bad Bunny, Roddy Ricch y Lil Baby.

ONE WEEK till these performers hit the #GRAMMYs stage on CBS! �� Are you ready?! https://t.co/H1LzyGkilV pic.twitter.com/9gh3oJws8f — CBS (@CBS) March 7, 2021

Grammy 2021 Lista De Nominados en USA:

Record Of The Year

Black Parade: Beyoncé.

Colors: Black Pumas

Rockstar: Dababy Ft. Roddy Ricch

Say So: Doja Cat

Everything I Wanted: Billie Eilish

Don’T Start Now: Dua Lipa

Circles: Post Malone

Savage: Megan Thee Stallion Ft. Beyoncé

Album Of The Year

Chilombo: Jhené Aiko

Black Pumas (Deluxe Edition): Black Pumas

Everyday Life: Coldplay

Djesse Vol.3: Jacob Collier

Women In Music Pt. Iii: Haim

Future Nostalgia: Dua Lipa

Hollywood’S Bleeding: Post Malone

Folklore: Taylor Swift

Song Of The Year - Compositores

Black Parade: Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim “Kaydence” Krysiuk & Rickie “Caso” Tice (Beyoncé)

The Box: Samuel Gloade & Rodrick Moore (Roddy Ricch)

Cardigan: Aaron Dessner & Taylor Swift (Taylor Swift)

Circles: Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk, Austin Post & Billy Walsh (Post Malone)

Don’T Start Now: Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Dua Lipa & Emily Warren (Dua Lipa)

Everything I Wanted: Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish)

I Can’T Breathe: Dernst Emile Ii, H.E.R. & Tiara Thomas (H.E.R.)

If The World Was Ending: Julia Michaels & Jp Saxe (Jp Saxe Ft Julia Michaels)

Best New Artist

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Best Pop Solo Performance

Yummy: Justin Bieber

Say So: Doja Cat

Everything I Wanted: Billie Eilish

Don’T Start Now: Dua Lipa

Watermelon Sugar: Harry Styles

Cardigan: Taylor Swift

Best Pop Duo/Group Performance

Un Dia: J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy

Intentions: Justin Bieber Featuring Quavo

Dynamite: Bts

Rain On Me: Lady Gaga With Ariana Grande

Exile: Taylor Swift Ft Bon Iver

Best Traditional Pop Vocal Album

Blue Umbrella: (Burt Bacharach &) Daniel Tashian

True Love: A Celebration Of Cole Porter: Harry Connick, Jr.

American Standard: James Taylor

Unfollow The Rules: Rufus Wainwright

Judy: RenéE Zellweger

Best Pop Vocal Album

Changes: Justin Bieber

Chromatica: Lady Gaga

Future Nostalgia: Dua Lipa

Fine Line: Harry Styles

Folklore: Taylor Swift

Best Rock Performance

Shameika: Fiona Apple

Not: Big Thief

Kyoto: Phoebe Bridgers

The Steps: Haim

Stay High: Brittany Howard

Daylight: Grace Potter

Best Rock Album

A Hero’S Death: Fontaines D.C.

Kiwanuka: Michael Kiwanuka

Daylight: Grace Potter

Sound & Fury: Sturgill Simpson

The New Abnormal: The Strokes

Best Rock Song

Kyoto: Phoebe Bridgers, Morgan Nagler & Marshall Vore, Songwriters (Phoebe Bridgers)

Lost In Yesterday: Kevin Parker, Songwriter (Tame Impala)

Not: Adrianne Lenker, Songwriter (Big Thief)

Shameika: Fiona Apple, Songwriter (Fiona Apple)

Stay High: Brittany Howard, Songwriter (Brittany Howard)

Best Metal Performance

Bum-Rush: Body Count

Underneath: Code Orange

The In-Between: In This Moment

Bloodmoney: Poppy

Executioner’S Tax (Swing Of The Axe) – Live: Power Trip

Best R&B Performance

Lightning & Thunder: Jhené Aiko Featuring John Legend

Black Parade: Beyoncé

All I Need: Jacob Collier Featuring Mahalia & Ty Dolla $Ign

Goat Head: Brittany Howard

See Me: Emily King

Best Latin Pop Or Urban Album

Yhlqmdlg: Bad Bunny

Por Primera Vez: Camilo

Mesa Para Dos: Kany GarcíA

Pausa: Ricky Martin

3:33: Debi Nova

Best Latin Rock Or Alternative Album

Aura: Bajofondo

Monstruo: Cami

Sobrevolando: Cultura ProféTica

La Conquista Del Espacio: Fito Paez

Miss Colombia: Lido Pimienta

Best Recording Package - Directores De Arte

Everyday Life: Pilar Zeta (Coldplay)

Funeral: Kyle Goen (Lil Wayne)

Healer: Julian Gross & Hannah Hooper (Grouplove)

On Circles: Jordan Butcher (Caspian)

Vols. 11 & 12: Doug Cunningham & Jason Noto (Desert Sessions)

Best Music Video

Brown Skin Girl: Beyoncé

Life Is Good: Future Ft Drake

Lockdown: Anderson .Paak

Adore You: Harry Styles

Goliath: Woodkid

Best Engineered Album, Non-Classical - Ingenieros De Audio

Black Hole Rainbow: Shawn Everett & Ivan Wayman, Engineers; Bob Ludwig, Mastering Engineer (Devon Gilfillian)

Expectations: Gary Paczosa & Mike Robinson, Engineers; Paul Blakemore, Mastering Engineer (Katie Pruitt)

Hyperspace: Drew Brown, Andrew Coleman, Shawn Everett, Serban Ghenea, David Greenbaum, Jaycen Joshua & Mike Larson, Engineers; Randy Merrill, Mastering Engineer (Beck)

Jaime: Shawn Everett, Engineer; Shawn Everett, Mastering Engineer (Brittany Howard)

25 Trips: Shani Gandhi & Gary Paczosa, Engineers; Adam Grover, Mastering Engineer (Sierra Hull)

