La NBA sin LeBron y Curry: ¿Cómo le fue con el rating en Playoffs?

Los Playoffs de la National Basketball League (NBA) de 2021 son unos especiales por varios motivos. En una campaña que fue influenciada por el Coronavirus, las lesiones también jugaron su parte debido a un calendario apretado con menos pretemporada de lo habitual.

En estas circunstancias, el panorama no parecía favorable para la liga. Sobre todo después de ver cómo las principales estrellas de la liga se iban rápido de los Playoffs o ni siquiera entraban a ellos. LeBron James y los Lakers fueron eliminados en primera ronda por los Phoenix Suns mientras que Curry y sus Warriors no pudieron pasar del Play In ante Grizzlies.

Esto alimentó a los equipos que vieron como el campeón perdía de manera tempranera. Chris Paul y los Suns arrollaron a los Nuggets del MVP Nikola Jokic y los Clippers ganaron ante el Jazz sin Kawhi Leonard. Las dos semifinales de la Conferencia Este terminaron en infartantes séptimos juegos, uno con los Hawks derrotando a los 76ers y el otro que tuvo a los Bucks eliminando a los todopoderosos Brooklyn Nets de Kevin Durant.

Los Ratings de los NBA Playoffs

Resulta que a pesar de estar ya en las finales de Conferencia y no tener nombres a los que nos acostumbró la liga, el contenido sigue siendo lo suficientemente bueno como para que los ratings hayan subido en comparación al año pasado.

Según la cuenta de @NBAPR en Twitter, sitio oficial de comunicaciones de la liga, los ratings entre los canales de TNT, ESPN y ABC subieron un 39% en comparación a los Playoffs pasados, y en el League Pass aumentaron un 22%. Además, los juegos más vistos fueron los juegos 7 de Nets vs. Bucks y Hawks vs.76ers.

Los Ratings en números. (Foto: @NBAPR)

