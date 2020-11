Philadelphia Eagles vs. Dallas Cowboys: pronósticos y en qué canal ver el partido por la NFL

Los Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys se ven las caras este domingo 1 de noviembre por la semana 8 de la NFL 2020 en el Lincoln Financial Field. Dicho esto, te contamos todo lo que necesitas saber sobre este encuentro, así como dónde verlo en vivo, horarios, pronósticos y más para Estados Unidos y México.

Igualados en victorias en lo que va de la temporada, Eagles depende de si mismo para ganar su división y enfrente tiene a unos Cowboys que han perdido cuatro de sus últimos cinco duelos. Es más, como si fuera poco, su defensa es -quizá- la peor de la liga, lo que hace imaginar que este choque estará lleno de emociones.

No obstante, no solo esto hace interensante el juego entre Philadelphia Eagles y Dallas Cowboys. Y es que a favor de los Cowboys está el hecho de que un triunfo sobre los locales los colocaría en lo más alto de la tabla. No cabe dudas de que la NFC Este no dejará de sorprendernos. ¿Podrás dar el golpe hoy?

¿A qué hora juegan los Eagles vs. Cowboys?

Día: Domingo 1 de noviembre

Hora: 20:20 hs (ET) / 17:20 hs (PT) / 18:20 hs (México)

Lugar: Lincoln Financial Field, Filadelfia

Philadelphia Eagles vs. Dallas Cowboys: cara a cara

Primeros en el NFC Este de la Conferencia Nacional, los Eagles confían en conseguir un triunfo como local este domingo ante unos Cowboys que vienen de caer ante los Washington. El cuadro de Philadelphia, en cambio, llega a esta encuentro tras vencer 22-21 a los New York Giants, además de ostentar una racha de 2-4-1.

¿Dónde ver en vivo el Eagles vs. Cowboys en USA?

El partido por la temporada regular de la NFL 2020 entre los Philadelphia Eagles y Dallas Cowboys a disputarse este domingo será transmitido gracias a diferentes señales internacionales que aquí te compartimos. NBC, en este caso, tendrá a cargo la emisión del encuentro en USA, mientras que ESPN hará lo propio en México.

Philadelphia Eagles vs. Dallas Cowboys: pronósticos

Como era de suponerse, los Eagles son los favoritos a quedarse con el encuentro por la NFL este domingo. En las casas de apuestas prevén que los locales obtengan un triunfo, por lo que un handicap de -11.5 es una gran opción. Por otro lado, también, se espera que el duelo tenga un total de puntos de 42.5.

Resultado FanDuel Handicap Eagles -11.5 Game total o/u 42.5

* Cuotas a través de FanDuel

Lee También