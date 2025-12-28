La temporada 2026 podría tener por primera vez al polémico volante Ricardo Centurión. El argentino habría sido ofrecido a un grande de LigaPro para el siguiente año.

Tras terminar su vínculo con Oriente Petrolero de Bolivia, Ricardo Centurión habría sido ofrecido a Emelec. La información la dio la página InfoAzul quiénes señalan que son tres los clubes ecuatorianos que podrían ficharlo.

La idea del ex Vélez Sarsfield, Boca Juniors, Racing entre otros es definir su siguiente equipo antes del cierre del 2026. En Bolivia hizo 9 goles y dio 4 asistencias en 31 partidos.

Ricardo Centurión es conocido por su técnica y habilidad como volante central y extremo, sin embargo su carrera se ha visto marcada por un montón de episodios extrafutbolísticos.

Con la salida de jugadores como Facundo Castelli, Alfonso Barco, Christian Cueva y posiblemente Juan Pabo Ruiz Gómez, los azules podrían liberar cupos de extranjero y están en la necesidad de un volante creativo.

Los fichajes que ha hecho Emelec para el 2026

Emelec por el momento solo tiene un pre acuerdo con Miller Bolaños para el 2026, y aunque hay rumores de otros jugadores como Ángel Mena, aún no hay nada concreto.

Ricardo Centurión – Barcelona vs. Vélez

