New York Yankees vs Tampa Bay Rays: Previa, pronósticos, cuándo y dónde ver partido en USA partido del 18 de abril por la temporada 2021 de la MLB

New York Yankees vs Tampa Bay Rays EN VIVO será otro partido entre rivales del alta categoría en el inicio de la temporada 2021 de la MLB, el cual se llevará a cabo el domingo 18 de abril sobre el mítico Yankee Stadium a las 13:05 hs (ET), 12:05 (CT), 11:05 (MT) y 10:05 (PT) de los Estados Unidos, siendo transmitido vía ESPN+, YES y MLB TV. Por ello, esto es todo lo que tienes que saber acerca de la previa, pronósticos, cuándo y dónde ver partido en USA por la temporada 2021 de la MLB.

Por un lado, los del Broxn saldrán al terreno, una vez más, en búsqueda de la victoria que los meta de manera cómoda en los playoffs, pues con toda la presión que existe alrededor del equipo, cualquier opción que no sea proclamarse campeones de la Serie Mundial en octubre será considerada como fracaso. Por ello deben trabajar desde ya para asegurar su boleto a la postemporada con buen ritmo.

En la acera de enfrente figuran los de la Florida, actuales subcampeones del mejor béisbol del mundo, pues en la campaña 2020 de la Gran Carpa realizaron una expectacular temporada que los envió a la Serie Mundial ante Los Angeles Dodgers, pero allí cayeron después de darlo todo. Sin embargo, para 2021 tiene el listón muy alto y con todas las ganas de repetir nuevamente en la cita de octubre.

Ahora, este choque entre ambos estará cargado de sabor y rivalidad, dado que casualmente la Serie Divisional de la Liga Americana en la zafra 2020 fue entre Yankees y Rays, razón por la cual la tropa de Aaron Boone desea sacarse aquella espina inscrustada en su cuello a raíz de dicha eliminación.

New York Yankees vs Tampa Bay Rays: Cuándo y a qué hora ver en USA

New York Yankees vs Tampa Bay Rays se medirán sobre el diamante del Yankee Stadium el 18 de abril a las 13:05 hs (ET), 12:05 (CT), 11:05 (MT) y 10:05 (PT) de los Estados Unidos, como parte de uno de los duelos entre rivales directos en la División Este de la Liga Americana.

Lugar: Yankee Stadium

Día: 18 de abril

Hora en Estados Unidos: 13:05 hs (ET), 12:05 (CT), 11:05 (MT) y 10:05 (PT)

Hora México: 12:05 hs (CDMX)

New York Yankees vs Tampa Bay Rays: Dónde VER EN VIVO y EN DIRECTO en Estados Unidos (USA)

La División Este de la Liga Americana de la MLB vibrará con el choque entre New York Yankees vs Tampa Bay Rays, el cual será televisado por ESPN+ y YES para los Estados Unidos.

Estados Unidos: ESPN+, YES

New York Yankees vs Tampa Bay Rays: Pronósticos en USA

Todo parece apuntar a que Tampa Bay Rays es el favorito sobre los New York Yankees en este duelo de la MLB. El conjunto local tiene un imponente lineup, aunado al buen cuerpo de lanzadores con el que cuentan. Pero los de Florida no se lo pondrán nada fácil, ni en este partido ni en la División Este de la Liga Americana.

Según las casas de apuestas, los Rays también se llevarán este partido de la serie. Ahora mismo, los visitantes tienen una cuota de -115, mientras que el total del partido está fijado en 8 carreras.

FanDuel Winner Rays -115 Total de puntos o/u 8.0

* Cuotas via FanDuel

