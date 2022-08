En Boca quieren evitar un nuevo caso Rossi a toda costa y por eso, ya activaron un plan de renovación y mejora contractual para muchos de los futbolistas xeneizes a los que el salario les quedó por debajo del rendimiento, empezando allí con Alan Varela. En paralelo, finalmente Adonis Frías estaría al caer y hubo aún más novedades en Brandsen 805. Enterate de todo acá.

Rossi no será "colgado" y atajará ante Platense

Hugo Ibarra definió que Rossi se entrene a la par de sus compañeros en La Bombonera en la práctica de este miércoles. El ex-Estudiantes realiza todos los trabajos con normalidad y hace sus respectivas tareas junto a Fernando Gayoso y el resto de los arqueros, perfilándose así como el arquero titular para enfrentar a Platense el próximo sábado.

Fabra sí sería suplente vs Platense

Respecto a lo que fue la goleada en contra ante Patronato el pasado domingo en Paraná, la única variante que se preparó este miércoles en la práctica fue el ingreso de Agustín Sández por Frank Fabra. Horas después de la sorpresiva modificación, se conoció el verdadero motivo del porqué Fabra no sería titular ante Platense. Es que primeramente, el colombiano es de los futbolistas xeneizes con menor descanso este semestre, por lo que le darían un lógico descanso teniendo en cuenta la seguidilla de partidos que se le vienen a Boca. Pero hay más...

Frank Fabra además es uno de los integrantes de la delegación de la Ribera que posee cuatro amarillas en la Liga Profesional, y sabiendo que la próxima fecha será el clásico contra Racing, en Boca no quieren arriesgarse a no tener una pieza clave como él en uno de los partidos más importantes que le quedan al Xeneize de acá a fin de año. De esta forma, estando ausente ante Platense, Fabra llegará descansado al duelo con Agropecuario de la próxima semana y sin la suspensión en su espalda para el cotejo contra la Academia.

Los cinco arqueros que interesan y los dos por los que se avanzó

Entre los nombres que sonaron este miércoles siendo el día después de la negociación fallida con Rossi aparecieron arqueros como Nahuel Guzmán, Pedro Gallese, Sergio Rochet, Rodrigo Rey y Andrés Mosquera. Horas más tarde de la filtración de estos guardametas, surgió la contundente novedad que Boca decidió ya avanzar por dos de ellos.

En concreto, el periodista Sebastián Infanzón reveló que por Guzmán y Rochet, el Xeneize ya pidió condiciones a sus respectivos clubes, así como también la cotización por sus pases. Lógicamente, allí el contrato más caro sería el del "Patón", quien es figura e ídolo en Tigres de México, mientras que el golero uruguayo de Nacional tendría una ficha de traspaso más elevada debido a sus 28 años en relación a los 36 del ex Selección Argentina.

Según el portal Transfermarkt, Guzmán tiene un valor de mercado de 1.5 millones de euros, lo cual es exactamente la mitad de los tres millones de euros en los que está valuado Sergio Rochet. No serían negociaciones fáciles, pero está claro que Boca buscará jerarquía y nivel de Selección para reemplazarlo a Agustín Rossi. ¿Llegará alguno de estos dos o será otro el que ataje en lugar de Rossi?

Renovación para Alan Varela y las próximas tras su firma

Boca optó por una modalidad de renovar vínculos con bastante anticipación, siendo Alan Varela el primer beneficiado en este modus operandi, ya que se confirmó que el talentoso volante de contención firmará este jueves una extensión y mejora contractual en donde se quedará ligado al Xeneize hasta el 2026 con una suba salarial y de la cláusula de rescisión, la cual aumentó hasta los 20 millones de dólares.

Pero justamente, Boca no se quedará en esta renovación y nada más, sino que en los próximos días buscarán cerrar dos nuevas estampas en el papel más para evitar problemas a futuro, blindar dos futbolistas más y asegurarles un mejor pasar económico, tratándose estas inminentes negociaciones de los casos de Exequiel Zeballos y Agustín Sández.

El "Changuito" firmó su primer contrato en diciembre del 2020, siendo este el que lo ligaba profesionalmente con el club apenas debutó, siendo este hasta 2025. Mismo caso con Sández, quien solo tres meses antes que Zeballos puso la firma en su primer vínculo con expiración en la misma fecha que el del santiagueño. Por eso, así como a Varela se le mejorará su salario, a las otras dos joyas surgidas del semillero le harán lo mismo, donde se les impondrá también una extensión y una suba en la cláusula. ¿Se viene un blindaje masivo en Boca?

Adonis Frías, a un paso de ser el tercer refuerzo de Boca

La principal posición a recuperar era la zaga central. Las partidas de Gastón Ávila a Bélgica y Carlos Izquierdoz a España dejaron un hueco que le está costando caro a Hugo Ibarra en el presente, debido a las lesiones de Marcos Rojo, Gabriel Aranda y Nicolás Figal. El primer nombre en llegar, de manera sorpresiva, fue Facundo Roncaglia. Sin embargo, el Xeneize cerraría una nueva incorporación en estas horas.

Según pudo confirmar el periodista Luis Fregossi, Boca llegó a un acuerdo con Defensa y Justicia para hacerse de los servicios de Adonis Frías, figura del equipo que comanda Sebastián Beccacece. El defensor, confeso hincha del club de La Ribera, estuvo en la órbita del Xeneize desde que comenzó el mercado pero las charlas no habían sido positivas. Sin embargo, el Consejo pisó el acelerador a cinco días del cierre del libro de pases y la historia podría tener un final feliz.

En adición, Fregossi detalló la última traba a resolver entre los clubes para cerrar la operación, cuyas cifras aún se desconocen. "En estas horas se define lo más importante; cuando va a llegar el defensor. Boca quiere que llegue ahora, pero Defensa y Justicia pide que sea en enero", explicó el periodista de Mundo Boca Radio. Las novedades surgirán durante el transcurso de este miércoles, pero los hinchas de Boca tienen un motivo para sonreír en una semana complicada.

Flamengo habló sobre Agustín Rossi

Uno de los grandes candidatos a llevarse a la figura del Xeneize ya habló sobre la posibilidad de contratarlo. "Nuestro interés nació antes de que intentáramos contratar a Santos. De hecho lo analizamos, miramos a Rossi, pero Boca no lo quería vender. También se daba la situación que ya arrancaba la Copa Libertadores", reveló Marcos Braz, vicepresidente del Flamengo, en diálogo con SBT Arena.

Braz, en adición, reveló el motivo por el cual el club de La Ribera decidió no vender a Rossi hace algunos meses. "Boca entendió que venderlo sería algo negativo para la hinchada y un muy mal mensaje para todos en Argentina. Por eso no se dio. Pero entendemos que es un jugador muy por encima del promedio aquí en el continente sudamericano", expresó el dirigente del Mengão que, por ahora, no estima hacer un intento por el arquero del Xeneize.

Closs reveló el insólito motivo por el que Almendra no renovó en Boca

El caso Almendra fue uno de los temas que se tocó en la edición de ESPN F12 en el mediodía de este miércoles, relacionando aquel conflicto con el que tuvo lugar en las últimas horas en torno a Agustín Rossi. No obstante, el conductor Mariano Closs decidió sacar a la luz una historia desconocida sobre el desacuerdo al que se llegó por la renovación del volante. "Hoy me contaron lo de Almendra", advirtió el relator.

"No fue como cuentan todos", avisó Closs para comenzar a detallar la historia. "Almendra quería seguir jugando en Boca. Alguien le dio un horario para encontrarse a charlar y ese alguien que tenía que ir del Consejo se quedó dormido. Eso no le gustó a Almendra, lo dejaron plantado un par de horas largas. La gente esas cosas no las sabe", reveló el conductor de ESPN F12 ante el asombro de sus colegas. De ser cierto, fue una situación realmente insólita que tuvo como consecuencia el enojo del futbolista y la no renovación de su contrato.