En el día posterior a la goleada en contra ante Patronato, Hugo Ibarra le dio a todo el plantel de Boca el día libre, algo que no cayó nada bien en los hinchas. En paralelo, se confirmó cuál es el grado de la lesión de Marcos Rojo, así como también la complicación en la de Darío Benedetto. Y en referencia al mercado de pases, el cual atraviesa sus últimos días, hubo novedades tanto en posibles bajas como en altas y renovaciones. Enterate de todo lo sucedido en Brandsen 805 acá.

El día libre del plantel post goleada en contra

Consumada la paliza del Patrón, la primera medida de Boca fue el absoluto silencio. Tanto Hugo Ibarra como el resto del tridente técnico no brindó conferencia de prensa en Entre Ríos, línea que siguieron los jugadores y los integrantes del Consejo de Fútbol que viajaron junto al plantel. Una determinación que se hizo recurrente en el club de La Ribera.

Para colmo, el Cuerpo Técnico también decidió darle el día libre al plantel luego de una escandalosa derrota que pasó a los libros de historia del fútbol argentino. Es por eso que los jugadores se reencontrarán con Hugo Ibarra a partir de este martes, enfocando el trabajo para el partido del próximo sábado ante Platense en una Bombonera que tendrá mucho para decir.

La medida del CT en no entrenar este lunes no cayó bien entre los hinchas de Boca. A través de Twitter, los usuarios se manifestaron en contra de la decisión que se tomó puertas adentro en el Xeneize y este hecho se suma al que se vivió en las primeras horas de este lunes, cuando el club de La Ribera realizó un posteo sobre el aniversario del campeonato del mundo contra el Mönchengladbach pero todos los comentarios apuntaron contra Hugo Ibarra y el Consejo. Clima caliente.

La lesión de Rojo

En la previa del partido ante Patronato que terminó en una contundente derrota por 3 a 0, el defensor ex Selección Argentina sufrió una lesión en el precalentamiento y, posteriormente a que se arrojen los estudios de la dolencia, se confirmó que su lesión es un desgarro.

De grado II en el soleo de la pierna derecha, este desgarro lo marginará a Rojo como mínimo tres semanas de las canchas, lo que en Boca cae como un baldazo de agua fría, ya que el zaguero era el futbolista más regular en lo que va del semestre y no podrá estar en varios encuentros próximos del calendario xeneize, con algunos de ellos de vital importancia.

Es que en concreto, Boca no contará con Marcos Rojo a priori hasta el 21 de agosto, y en medio el Xeneize jugará partidos de la talla de un clásico contra Racing el 14 de dicho mes en Avellaneda, así como también el cruce previo a este por Copa Argentina ante Agropecuario, torneo que por la eliminación en la Libertadores y el flojo andar en la Liga Profesional, pasa a ser la prioridad del semestre para la Ribera.

A estos, se le suma el duelo más cercano ante Platense el próximo sábado en La Bombonera, así como también los cotejos siguientes al encuentro con Racing, siendo estos frente al Rosario Central de Carlos Tevez (17/8 en Brandsen 805) y contra Defensa y Justicia el mismo día donde Rojo recibiría el alta. Recién podría regresar ante el puntero del campeonato, Atlético Tucumán, en la fecha 16 de la Liga. Durísima baja en Boca.

La complicación que surgió en la lesión de Benedetto

Las últimas novedades respecto a la evolución del esguince del "Pipa" no parecen las mejores, debido a que a priori se lo esperaba para el partido con Patronato pero, el pasado jueves tuvo una complicación que lo marginaría un tiempo más de lo esperado. Es que luego de no haber podido estar ante el Patrón, los cañones apuntaban a exigirlo esta semana para que llegue óptimo el duelo con Platense de este sábado a las 21hrs, aunque ahora eso sería casi una utopía.

Es que el periodista Augusto César confirmó que Benedetto "tiene algo más que un esguince cualquiera" cuando informó el estado de salud del delantero de 32 años, algo que más tarde el colega Ezequiel Sosa ampliaría afirmando que lo del Pipa no está relacionado a que se resintió de la lesión, sino que "sufrió un segundo esguince en el mismo tobillo", dejando en claro además que en Boca no quieren apurar su regreso para no complicar aún más su condición.

Por lo tanto, Benedetto estaría casi descartado nuevamente para enfrentar al Calamar, así como también es una duda absoluta su presencia en la Copa Argentina la próxima semana en el duelo ante Agropecuario. El 14 de agosto, en dos semanas, Boca visitará a Racing en un duelo clave para el semestre al tratarse de la mitad de la Liga Profesional y un partido contra uno de los candidatos al título. ¿Llegará el delantero a dicho encuentro ante la Academia?

¿Boca llamó a Guillermo Barros Schelotto?

En el programa del mediodía de ESPN, F12, el periodista Martín Costa acaparó la atención de sus colegas con una consulta hacia su compañero Augusto César, en medio de la mala racha del club de La Ribera de la mano de Ibarra.

"¿Vos tenes información, a partir del desgano que se nota en los jugadores, que alguien pensó en llamar en estas horas a Guillermo Barros Schelotto?", preguntó el panelista del programa conducido por Mariano Closs. La respuesta de César fue inmediata: "Hablé con alguien del Consejo en estas horas: confían en Ibarra y entienden la desmotivación. Pero si esto se siga repitiendo, no puedo asegurar que Ibarra cumpla su contrato hasta fin de año".

El "Mellizo" actualmente está a cargo de la selección paraguaya, en donde tiene contrato hasta mediadios de 2024, y recientemente declaró en torno a un posible interés del Xeneize. "No me llamaron de Boca y tengo un compromiso por cumplir en Paraguay", expresó Guillermo hace algunas semanas.

Costa, en adición, pusó sobre la mesa los motivos por los cuales Barros Schelotto puede volver a ser DT de Boca. "Es ídolo de la gente, se banca cualquier cosa interna, tiene carácter y se viene un año político", expresó el periodista de ESPN F12.

Revelaron por qué se demora la respuesta de Cavani a Boca

El periodista Ezequiel Sosa contó el panorama del uruguayo: "Su prioridad es continuar en Europa, y por eso las charlas con el Villarreal están muy avanzadas". ¿Por qué no se concretó aún? "El club español tiene como prioridad absoluta desprenderse de algunos jugadores de su plantilla y cerrar la incorporación de Giovani Lo Celso. Mientras esto no se resuelva no evalúan hacer otra contratación", explicó el cronista.

El consejo de fútbol sabe que corre detrás del "Submarino Amarillo" pero no pierde las esperanzas. "Mientras tanto, el uruguayo espera. Sudamérica es una alternativa, pero un poco más lejana. El que espera también es Boca que sabe que no depende del esfuerzo que pueda hacer como club, si no de la decisión del propio jugador", aclaró Sosa.

Pero hay un detalle que le da la ventaja a los europeos y complica muchísimo a Boca en esta carrera para quedarse con Cavani. "El mercado de pases en europa cierra el 31 de agosto y el de Argentina el 8 de este mes. El defasaje no ayuda. Solo resta esperar", comentó el periodista.

Rossi demorará su respuesta un tiempo más

El lunes pasado, Jorge Bermúdez comunicó que los dirigentes se reunieron con Miguel González, representante del guardameta, para acercarle una segunda oferta, mejorando los números de la primera. Pero no hubo novedades de una respuesta de parte de Rossi.

El "Patrón" calificó a la propuesta de Boca de "gigante" y deseó que Agustín la acepte para ponerle fin a la novela y asegurar la continuidad de una de las figuras del plantel hasta el 2026. Sin embargo, la caída frente a Patronato derivó en una fuerte decisión de parte de Rossi.

El periodista Martín Arévalo contó en su cuenta de Twitter que el final de la historia se demorará un poco más. "Rossi tenía que dar una respuesta esta semana para ver si aceptaba la propuesta inicial del Consejo para continuar. Después del partido de ayer, el arquero le comunicó a su representante Miguel González que no es momento para hablar de su contrato con Boca", aseguró.

Interés desde Brasil por Sebastián Villa

El club de La Ribera está muy atento a lo que suceda con Sebastián Villa, quien recibió una propuesta por parte de Santos y podría recalar en el fútbol brasileño. Incluso, desde el portal Goal aclaran que a la directiva del Peixe le interesa tener al delantero colombiano, pero que "el problema es la situación del jugador fuera del campo, ya que es investigado por presuntos abusos sexuales en Argentina, lo que hace que la cúpula santa sea escéptica de invertir en su contrato".

Como si fuera poco, Santos ya tuvo un contacto con Villa y también con el representante, y "se le ofreció un préstamo gratuito al club de Vila Belmiro, pagando sólo el salario, alrededor de R$ 350 mil por mes", añadió el mismo portal.

Actualmente, el vínculo del colombiano en Boca posee una extensión hasta fines de 2024, pero desde el Consejo de Fútbol que lidera Riquelme ya le hicieron una oferta para lograr la renovación, algo que rechazó porque "no le gustaron las formas".

Violento asalto a Agustín Sández

Luego de la derrota de Boca contra Patronato en Entre Ríos, todo el plantel azul y oro regresó rápidamente a Buenos Aires. En el retorno a su casa, cerca de la medianoche, Agustín Sández fue víctima de un violento asalto: no solo se llevaron su camioneta, sino que también recibió un golpe en la cabeza.

"La inseguridad hoy nos tocó a nosotros. Le robaron a Agustín. Te roban la camioneta y te rompen la cabeza de un culatazo, una locura", fue el mensaje que publicaron desde su familia. Y el propio futbolista indicó en su cuenta de Instagram: "Me acaban de robar la camioneta y todas mis pertenencias. Si les llega algún mensaje, no soy yo".

Horas más tarde, apareció en las redes sociales el video de la cámara de seguridad donde se muestra cómo fue el momento del robo. Apenas pasadas las once y media de la noche, el lateral izquierdo arribó a su hogar con una camioneta gris y, mientras estacionaba, dos autos aparecieron y se le pusieron de frente, para que no pueda escapar.

Inmediatamente se bajaron los asaltantes e increparon al futbolista de Boca. Se subieron a su camioneta y se la llevaron, dejando en el lugar uno de los dos autos en los que llegaron. Las imágenes, por supuesto, causaron la indignación de todos.