El particular regalo de Riquelme al papá de Messi: ¿Y si te llama Román?

En lo que fue la última presentación de la Selección Argentina en su tierra, antes de disputar el Mundial de Qatar, el conjunto comandado por Lionel Scaloni recibió a Venezuela por la penúltima jornada de las Eliminatorias CONMEBOL. El recinto que albergó al encuentro fue nada más ni nada menos que La Bombonera, que tuvo la presencia de Juan Román Riquelme.

El vicepresidente de Boca, que también supo vestir la camiseta celeste y blanca del seleccionado durante sus tiempos como futbolista, aprovechó el tiempo para ver un partido que, a pesar de algunos momentos, fue bastante entretenido. Y no se olvidó de brindarle un regalo al papá de Lionel Messi.

Jorge estuvo en el estadio Alberto J. Armando para presenciar el último encuentro de la Selección Argentina y se lo pudo ver junto a Riquelme, quien lo esperó dentro de uno de los palcos de La Bombonera. Pero no sería todo. El actual dirigente no quiso perderse la oportunidad de entregarle una camiseta de Boca para que la reciba su ex compañero en el combinado nacional.

A partir de la foto que se viralizó por el periodista Adrián Bordón, los hinchas del Xeneize invadieron las redes sociales haciendo la popular pregunta: "¿Y si te llama Román?". Claramente, las posibilidades son remotas, pero los fanáticos del club de La Ribera se permiten soñar.