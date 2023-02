Luego de la derrota del PSG como local ante el Bayern Munich por 1 a 0, en lo que fue el partido de ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League, desde la dirigencia del elenco de Paris se reunieron con Jorge Messi, el padre y representante del delantero argentino, para comenzar a delinear la posible renovación de contrato, que vence en junio de este año.

Tras la primera reunión, en la que según informa L'Equipe "este miércoles se llevó a cabo una reunión entre el padre de Lionel Messi y la directiva parisina y, por el momento, el delantero aún no ha aceptado la propuesta de extensión de contrato del PSG. Está cada vez menos tentado", los dirigentes decidieron seguir la negociación tras la revancha ante el equipo alemán, el 8 de marzo.

Mientras tanto, Jorge Messi, tuvo un sorpresivo viaje a Barcelona, y en el aeropuerto evitó responder a las preguntas de los periodistas que lo esperaron para consultarle sobre el futuro de su hijo.

Según informa TyC Sports, Messi no tiene intenciones de reunirse con Joan Laporta, el presidente del club catalán, ni con ningún directivo del Barcelona para discutir un posible regreso al club. Además, Gastón Edul agrega que "si Messi no logra la extensión del vínculo, no tiene ofertas dentro de Europa. Sí un interés de Inter Miami, y siempre pero siempre estará esperando Newell's". Incluso, admitió que "lo de Barcelona fue más mediático, nunca hubo una propuesta".