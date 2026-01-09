Aníbal Moreno reveló qué sufrió del River de Gallardo antes de llegar e ilusionó a los hinchas: “Era mi sueño”

Aníbal Moreno ya se entrena en River bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, a la espera de hacer su debut oficial en el Monumental, un estadio que conoce a la perfección, pero que también padeció durante años. Lo visitó con la camiseta de Newell’s, Racing y Palmeiras, y reconoce cierta la presión a la hora de jugar. Un factor que, paradójicamente, fue uno de los motores para hoy querer vivirlo del lado de adentro.

En sus primeras palabras desde su llegada al club, Moreno recordó un episodio que se volvió viral en redes sociales meses atrás, cuando venció a River con Palmeiras en el Monumental por cuartos de final de la Copa Libertadores, en donde fue captado en el vestuario confesándole a sus compañeros brasileños la dificultad extrema de jugar en Núñez. Al ser consultado sobre aquel archivo, el volante validó cada palabra.

“Fue tal y como hablé ese día en el vestuario con mis ex compañeros. Es algo que necesitaba hablarlo. Para el que viene de visitante es una cancha muy difícil. Yo sufrí muchas veces de visitante“, admitió Moreno, reconociendo la supremacía que solía ejercer el equipo del Muñeco sobre sus rivales.

Aquella vez, pese a la victoria del Verdao, Moreno había sentenciado: “Jugué 7 veces en este estadio, es la primera vez que gano y nos sentimos como si hubiéramos empatado o perdido”. Hoy, esa intensidad es la que lo motivó a cruzar la frontera: “Me sedujo el juego que propone River“.

Una promesa al cielo y el sueño cumplido

Pero la conexión de Moreno con River no se limita solo al respeto deportivo, sino que también tiene una raíz más emotiva. Es que la imagen de Moreno con la camiseta de River tiene un destinatario especial: un amigo de la infancia que ya no está y anhelaba con verlo jugar en el Monumental. “Sin dudas era mi sueño“, confesó el volante, para luego profundizar sobre una vieja publicación en redes sociales, que los hinchas rescataron del archivo, en donde prometía algún día desembarcar en Núñez.

“Era para mi amigo de toda la vida, del barrio. Era loco por River y yo ya vivía lejos. Como dije, cada vez que me veía, me preguntaba (cuándo iba a jugar en el club). Por cosas de la vida se nos fue, pero esto va dedicado a él, que siempre nos acompaña“, relató, dejando en claro que cada pelota que dispute tendrá una carga emocional extra.

La charla con Gallardo y la decisión de abandonar Brasil

En cuanto a la gestión que destrabó su salida de Brasil, Moreno destacó su voluntad para que la operación no se dilatara. “Desde que se dio esta posibilidad le dije a mi representante que de mi parte ni lo dudaba, que quería venir. La decisión fue muy rápida“, aseguró. Y continuó: “Quería incorporarme y quería ya tratar de comenzar con el grupo. Gracias a Dios se dio todo rápido“.

Finalmente, el catamarqueño dio detalles de su primer cara a cara con Marcelo Gallardo, “Hablamos cuando llegué para conocernos: charlamos de fútbol, de cómo era Brasil, el fútbol que River propone, también cosas personales. Fue una charla muy positiva”, cerró el volante, quien ya trabaja para convertirse en el nuevo eje del mediocampo millonario.

