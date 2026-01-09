Es tendencia:
Fausto Vera explicó por qué Gallardo lo pidió para River

El mediocampista llegó a préstamo luego de romperla en Argentinos Juniors y pasar los últimos tres años en Brasil.

Por Lautaro Toschi

Fausto Vera
© Prensa RiverFausto Vera

En los últimos días de 2025, antes del inicio de la pretemporada, River selló a su primer refuerzo para la tranquilidad de Marcelo Gallardo. Fausto Vera llegó al Millonario a préstamo por un año luego de pasar las últimas tres temporadas en el Brasileirao, primero en Corinthians y luego en Atlético Mineiro.

En su momento, River lo presentó en sus redes sociales: “El mediocampista selló su vínculo con el Club. La firma del contrato se llevó a cabo junto con el Presidente Stefano Di Carlo en el despacho presidencial del Club“. Vera dejó unas pocas palabras para las redes oficiales del club: “Hola a todos, estoy muy feliz de llegar al club más grande de la Argentina. Un abrazo“.

En cambio, este viernes, ya con varios días de pretemporada, habiendo conocido a sus compañeros y a Marcelo Gallardo, el volante dialogó con Fox Sports y dijo: “Puedo adaptarme a diferentes roles en la mitad de la cancha, pero lo que pida el entrenador va a estar bien. Ahora pienso en entrenar bien para cuando empiecen a aparecer oportunidades”.

La charla que tuvo con Gallardo

Charlé con Gallardo y lo que busca es el equilibrio en el mediocampo y es lo que vengo haciendo en los otros clubes. Estoy muy feliz de estar en este grupo, con Marcelo también y aprender día a día con ellos de gran experiencia que tienen y de poder ayudarlos en este año que tengo ilusión que va a ser muy importante”, dijo Vera.

Los desafíos

Vera habló en TyC Sports y dijo: “Me ilusiona llegar a este club gigante, también me motivó el cuerpo técnico, que viene ganando cosas importantes desde hace tiempo. Lo tomó con mucha seriedad, quiero darle todo al club este año. Conocía a Gallardo por todo lo que se habla y de la exigencia que tiene. En esta pretemporada puedo decir que es así. Para mí es muy desafiante también y tengo muchas ganas de seguir creciendo.”

Dorsal y condiciones del pase

El acuerdo entre River y Atlético Mineiro se cerró rápidamente. Ambos clubes acordaron que sería una cesión a préstamo por un año a cambio de 500 mil dólares, además hay una opción de compra de 4 millones de dólares por el 100% del pase. Por otro lado, en Núñez, el volante ya se entrenó con el número 15 y ese será su dorsal en el Millonario.

Fausto Vera. (Foto: Prensa River).

Fausto Vera. (Foto: Prensa River).

DATOS CLAVE

  • Fausto Vera se incorporó a River a préstamo por un año desde Atlético Mineiro.
  • El acuerdo incluyó un pago de 500 mil dólares y opción de compra de 4 millones.
  • El mediocampista confirmó que utilizará el dorsal número 15 bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.
