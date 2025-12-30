Es tendencia:
Fue campeón con Riquelme en Boca, ataja penales en un potrero y también maneja un Uber

A los 37 años, y luego de sumar dos títulos con la camiseta de Boca, su actualidad es totalmente diferente a la que tuvo hace unas temporadas.

Por Julián Mazzara

Josué Ayala, ex arquero de Boca.
Josué Ayala, ex arquero de Boca.

La vida en el fútbol puede ser fabulosa o muy dolorosa. Hay un enorme sacrificio detrás de cada jugador que sueña con llegar a la máxima categoría y tener el reconocimiento de los hinchas. Algunos lo lograron, otros quedaron en el camino. Y en Boca, como en otras instituciones, sucedió.

Tuvo la posibilidad de defender la camiseta azul y oro, logró el Apertura 2008 y la Recopa Sudamericana, también en ese año, y a pesar de que solamente afrontó dos partidos en La Ribera, Josué Ayala se metió en los libros de historia de la institución. Pero ahora, a sus 37 años, la realidad es totalmente diferente.

Después de tener la posibilidad de jugar al lado de Juan Román Riquelme y de transitar vestuarios de muchísimo nivel, también le tocó volver a morder el polvo. Y no reniega de ello. De hecho, así fue como pasó por clubes como Temperley, Independiente Rivadavia de Mendoza, Atlético Tucumán, Rosario Central, Morón, Sarmiento de Junín, Racing de Olavarría y su último club fue Deportivo Laferrere.

Ahora, su vida está alejada de los flashes, pero no de las canchas de fútbol. Mientras define si cuelga los guantes, el arquero ataja penales en diferentes campeonatos amateurs, donde se transformó en el mejor dentro de un torneo realizado en Miraflores, Chaco.

Ayala, que debutó en el Xeneize el 23 de diciembre de 2008, donde le tocó sustituir a Javier García en la derrota contra Tigre por 1-0, y que sentenció el título por diferencia de gol, no solo se hizo viral por su desempeño en el potrero, sino que también tiene un trabajo aparte para llevar el pan diariamente a su casa.

Tras disputar un total de 170 partidos a nivel profesional, donde recibió 213 goles y mantuvo la valla invicta en 49 presentaciones, el oriundo de la provincia de Buenos Aires se desempeña como conductor de Uber, la empresa estadounidense proveedora de movilidad como un servicio.

Publicidad
DATOS CLAVES

  • Josué Ayala trabaja de Uber y ataja en torneos amateurs de penales en Chaco.
  • Ganó el Apertura 2008 con Boca Juniors y debutó el 23 de diciembre.
  • Su último club fue Laferrere, cerrando una etapa de 170 partidos oficiales.
Julián Mazzara

jpasman
toti pasman

Riquelme confirmó a Úbeda como DT, pero creo que Boca se encamina hacia su cuarto año consecutivo sin títulos

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

