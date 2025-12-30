Es tendencia:
BOCA JUNIORS

El cuestionado en Boca que sorprendió a todos: “Me siento con fuerza para levantar la séptima Libertadores”

El Xeneize se prepara para volver al principal torneo de Sudamérica con el objetivo de cortar la sequía a nivel internacional.

Por Agustín Vetere

Edinson Cavani, delantero de Boca.
Edinson Cavani, delantero de Boca.

Boca Juniors está listo para pasar de página. Tras la celebración del año nuevo, el plantel se reencontrará el 2 de enero para iniciar la pretemporada en Ezeiza. Con Claudio Úbeda ratificado como entrenador, el Xeneize regresará a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia.

Mientras la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme intenta cerrar las primeras incorporaciones para potenciar al equipo, los actuales integrantes del plantel buscan su mejor forma para devolver a Boca a un lugar protagónico en el fútbol sudamericano.

En ese contexto, luego de lo que fue un 2025 para el olvido por sus constantes ausencias por lesiones y bajos rendimientos, Edinson Cavani palpitó la próxima temporada y expresó su mayor sueño con la azul y oro en el último año de su contrato.

“Me siento con la fuerza de poder levantar la séptima, que es algo anhelado por toda la gente de Boca. Con ese fin siempre trabajamos”, explicó el delantero uruguayo en diálogo con el portal Farándula Show.

Y luego añadió: “¿Ilusiones? Las mejores. Vamos a jugar la Libertadores, que es el objetivo primario de lo que va a ser la nueva temporada”. Por último, el charrúa ratificó su decisión en el club: “Ya dije que me quiero retirar en Boca y es un poco lo que uno tiene en la cabeza. Soy de respetar mi palabra y así va a ser”.

Los números de Edinson Cavani en 2025

A lo largo de este año, el exatacante de clubes como PSG, Napoli y Manchester United disputó un total de 24 compromisos con 1656 minutos en cancha, 5 goles y 2 asistencias. Se mantiene en cero en cuanto a títulos en sus dos años y medio en el club.

En síntesis

  • Edinson Cavani afirmó sentir fuerzas para ganar la séptima Copa Libertadores con el club.
  • El delantero señaló a la Libertadores como el objetivo primario de la nueva temporada.
  • El uruguayo ratificó su deseo de retirarse en Boca y respetar su palabra.
Agustín Vetere

