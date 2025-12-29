Riquelme confirmó a Úbeda como DT para 2026, pero creo que Boca se encamina hacia su cuarto año consecutivo sin títulos

22 días después de perder contra Racing, Juan Román Riquelme confirmó a Claudio Úbeda como director técnico de Boca para 2026. La verdad que no parece haber convicción en que el Sifón sea el entrenador para todo el año que viene.

Inclusive, de todos los periodistas partidarios que cubren el día a día del conjunto Xeneize, ninguno se atreve a confirmar que Úbeda será el técnico cuando arranque la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

Pero yo le pregunto a Román, ¿qué técnico de jerarquía va a estar libre en abril para asumir y dirigir la Libertadores para Boca si finalmente Úbeda no continúa en el cargo en ese entonces?

Fueron tres semanas en las que no llamaron al técnico, no lo invitaron a ver la final de la Reserva, no lo consultaron por los refuerzos de este mercado de pases, pero lo necesitan para la pretemporada.

¿Funcionará esto? A mí me parece que no. Yo creo que es más de lo mismo por parte de Riquelme. Es un “vamos viendo”. Vamos viendo con Hugo Ibarra, vamos viendo con Mariano Herrón, vamos viendo con Miguel Ángel Russo y vamos viendo con Claudio Úbeda.

Siempre lo mismo. Por eso, creo que Boca se encamina hacia un cuarto año consecutivo sin ganar ni siquiera un campeonato.

