Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Todo lo que tenés que saber del equipo de la Ribera en este martes 30 de diciembre de 2025.

Por Joaquín Alis

A falta de pocos días para el inicio de la pretemporada, Boca sigue con el foco puesto en el mercado de pases. La ratificación para Claudio Úbeda está confirmada y ahora solo resta que lleguen los refuerzos para la temporada 2026. A continuación, todas las novedades de este martes 30 de diciembre.

Ander Herrera no se retira

Lo que era una verdadera incertidumbre, llegó a su punto final: Ander Herrera seguirá jugando en Boca. Después de varias semanas sin conocer cuál iba a ser su decisión y donde se barajó fuertemente la posibilidad del retiro para quedarse de manera definitiva en España junto a su familia, el experimentado mediocampista continuará su carrera en el fútbol argentino con la azul y oro puesta.

Las múltiples lesiones que sufrió a lo largo de todo el 2025 lo llevaron a dudar sobre si estaba en óptimas condiciones para seguir ligado a un equipo de una exigencia tan elevada como la del Xeneize. Luego de pensarlo y analizarlo junto a su familia durante las vacaciones, el volante de 36 años dictaminó que su futuro inmediato iba a ser sobre el campo de juego de La Bombonera.

Ubeda, ratificado: la primera decisión de Riquelme tras confirmar la continuidad del DT

A pocos días del final de 2025, Boca Juniors resolvió una de las incógnitas más grandes de este mercado de pases: Claudio Úbeda continuará siendo el entrenador del equipo en 2026. Con la Copa Libertadores por delante, Sifón seguirá al frente del Xeneize.

Según informó Facundo Pérez en DSports, Riquelme ya le adelantó a Úbeda su primera decisión con respecto a su continuidad en el puesto: no sumar a otro asistente al cuerpo técnico, por lo que solo quedará con Juvenal Rodríguez en ese rol hasta el momento.

La traba que impide que Boca y Atlético Nacional lleguen a un acuerdo por Hinestroza

La novela del verano en Boca suma un nuevo capítulo. Cuando parecía que lo único que parecía era la firma, la transferencia de Marino Hinestroza desde Atlético Nacional se sumergió en un pantano del que todavía no hay salida. Al punto de generarse un limbo por condiciones que mutaron sobre la marcha y que pusieron en pausa el desembarco del primer refuerzo para 2026.

Publicidad

La ansiedad que origina el mercado de pases, sumado a la del propio jugador, que llegó a publicar un sugestivo reloj de arena junto a corazones azul y amarillo en redes, hicieron creer que se presentaría en la pretemporada el 2 de enero. Sin embargo, apareció una inesperada disputa de escritorio entre el Xeneize y Atlético Nacional.

Joaquín Alis

