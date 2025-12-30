Es tendencia:
Sonríe Colapinto: Alpine reveló su ambicioso objetivo para 2026 en la Fórmula 1

El argentino disputará su primera temporada completa en la máxima categoría y la escudería francesa ya tiene claro qué esperar.

Por Agustín Vetere

Flavio Briatore y Franco Colapinto.
© GettyFlavio Briatore y Franco Colapinto.

Luego de un duro 2025, Franco Colapinto disfruta los últimos días del año en Argentina antes de viajar a Enstone para comenzar a prepararse de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1. Alpine tiene grandes expectativas y el argentino tendrá su gran chance para demostrar su potencial.

Por primera vez en su carrera, el de Pilar tendrá una pretemporada y será una especial. Es que la máxima categoría tendrá importantes cambios que impactarán a todos los equipos y la escudería francesa adoptará motores Mercedes, un salto de calidad con respecto a los Renault que utilizó hasta este año.

En ese contexto, en pocos meses se sabrá para qué está Alpine en 2026 luego de haber abandonado temprano las mejoras en 2025 para enfocarse en la confección de los monoplazas que saldrán a la pista este año.

“Quiero estar compitiendo cada fin de semana y, con suerte, por puntos. Este año no lo hemos logrado”, explicó Steve Nielsen, director general de Alpine, sobre las expectativas del equipo después del arduo trabajo.

“Hemos tenido algún fin de semana aislado en el que hemos luchado por puntos y los hemos conseguido, pero con demasiada frecuencia hemos estado lejos, en la parte trasera, y ese no es el lugar al que pertenece este equipo, no es donde tradicionalmente está Enstone, no es lo que quiere Alpine y no es donde ninguno de nosotros quiere estar. Así que necesitamos luchar en la parte alta de la zona media por puntos todos los fines de semana”, agregó el ingeniero.

Nielsen quiere comparar a Alpine con Mercedes, McLaren y Williams

La escudería francesa ahora tendrá el mismo motor que McLaren, Mercedes y Williams. La primera fue absoluta dominante en las últimas temporadas, con los alemanes siempre entre las primeras posiciones y un Williams mejorando carrera a carrera. Sin embargo, Nielsen admite que mirará esa tabla entre los cuatro equipos y aspira a no ser el peor entre ellos.

“Primero tenemos que dar ese salto adelante y luego, por supuesto, se nos medirá frente a los otros tres equipos Mercedes, y espero que no seamos el cuarto de los cuatro. Pero mientras demos el salto a la zona media, el resto es simplemente el orden natural de las cosas a partir de ahí, y si tenemos que desarrollar el coche, que por supuesto lo haremos, iremos subiendo. Pero sí, hay otros tres equipos frente a los que se nos va a medir directamente”, comentó Nielsen.

En síntesis

  • Steve Nielsen busca que el equipo luche por puntos todos los fines de semana.
  • El director espera no ser el cuarto equipo en rendimiento entre los que usan Mercedes.
  • El objetivo de Alpine es dar un salto adelante hacia la zona media de la tabla.
