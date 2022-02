Se cerró el libro de pases en la Liga Profesional y Boca fue uno de los equipos del fútbol argentino que mejor se reforzó, por no decir el mejor. Óscar Romero, Darío Benedetto, Pol Fernández, Leandro Brey y Nicolás Figal se sumaron al plantel que dirige Sebastián Battaglia para intentar ganar la tan ansiada Copa Libertadores. Sin embargo, con la llegada del paraguayo ex San Lorenzo se plantearon algunas dudas y no desde lo futbolístico.

Hay que recordar que el reglamento de AFA indica que solo pueden haber seis futbolistas extranjeros en los planteles de la Primera División y el Xeneize tiene los cupos completos. Romero se sumó a la lista que integran Luis Advíncula (Perú), Carlos Zambrano (Perú), Jorman Campuzano (Colombia), Frank Fabria (Colombia) y Sebastián Villa (Colombia), pero solo cinco de ellos pueden firmar planilla para un partido de la Copa LPF. Es por eso que, cuando el paraguayo esté a disposición para jugar, uno de los internacionales se quedará afuera de los convocados.

La solución a este problema podría resolverse en los próximos días mediante un trámite que data desde hace largo tiempo. Campuzano está dispuesto a nacionalizarse argentino para liberar un lugar en el cupo de extranjeros e inició el proceso pocos meses después de llegar a Boca en el año 2019, pero la pandemia de coronavirus alteró todo el papelerío y la formalidad tuvo que detenerse.

Para el beneficio del Xeneize, el colombiano reanudó el trámite en el último tiempo y, según reveló el periodista Javier Hernández Bonnet en BluRadio, el mediocampista central finalizará el procedimiento en las próximas semanas para ahorrarle dolores de cabeza a Sebastián Battaglia en la selección del equipo. Además, en vistas al mercado de pases de junio, el Consejo de Fútbol podrá negociar por otro extranjero más.