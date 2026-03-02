Franco Mastantuono fue expulsado en Real Madrid vs. Getafe por exceso verbal y podría ser suspendido varias fechas

La crisis del Real Madrid sumó un capítulo negro este lunes en el Santiago Bernabéu que tuvo a Franco Mastantuono en el foco de la tormenta. En lo que fue una caída histórica por 1-0 ante el Getafe, por la fecha 26 de LaLiga, el argentino, que había ingresado en el segundo tiempo, terminó siendo expulsado en el último minuto por exceso verbal contra el árbitro y abandonó la cancha bajo una catarata de silbidos.

El reloj marcaba el minuto 94 cuando el árbitro detuvo un lateral del Getafe y sorprendió al darse media vuelta de forma imprevista. Fue allí cuando se llevó la mano al bolsillo y le mostró la tarjeta roja directa a Mastantuono, que se encontraba a pocos metros. Según lo captado por las cámaras, todo indica que la decisión se debió a una presunta agresión verbal.



Ahora, la mayor preocupación para el Real Madrid no es solo la derrota, sino lo que figure en el acta arbitral. Si el colegiado confirma que la expulsión se debió a insultos, Mastantuono podría recibir una suspensión de entre 3 y 8 partidos. Tal sanción lo marginaría de encuentros claves en el tramo final de la temporada, incluido el próximo derbi ante el Atlético de Madrid.

El ex River había entrado a los 68 minutos y mostró un rendimiento con altibajos. Si bien tuvo apariciones interesantes, donde estuvo cerca de asistir en tres oportunidades con centros punzantes e incluso desperdició un remate de derecha dentro del área que contuvo el arquero, también perdió varias pelotas.

Una situación que no pasó desapercibida fue que, al pisar la cancha, fue recibido con indiferencia y no con silbidos como ocurrió con el resto de jugador. No obstante, todo se terminó marchando completamente repudiado y, según la prensa española, lanzando quejas hacia el cuarto árbitro antes de ingresar al vestuario.

