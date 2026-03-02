Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol europeo

Franco Mastantuono fue expulsado en Real Madrid vs. Getafe por exceso verbal y podría ser suspendido varias fechas

El argentino vio la roja directa por insultar al árbitro sobre el final del partido y el Bernabéu lo despidió con silbidos.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Mastantuono se fue expulsado en la derrota de Real Madrid ante Getafe,
© GettyMastantuono se fue expulsado en la derrota de Real Madrid ante Getafe,

La crisis del Real Madrid sumó un capítulo negro este lunes en el Santiago Bernabéu que tuvo a Franco Mastantuono en el foco de la tormenta. En lo que fue una caída histórica por 1-0 ante el Getafe, por la fecha 26 de LaLiga, el argentino, que había ingresado en el segundo tiempo, terminó siendo expulsado en el último minuto por exceso verbal contra el árbitro y abandonó la cancha bajo una catarata de silbidos.

El reloj marcaba el minuto 94 cuando el árbitro detuvo un lateral del Getafe y sorprendió al darse media vuelta de forma imprevista. Fue allí cuando se llevó la mano al bolsillo y le mostró la tarjeta roja directa a Mastantuono, que se encontraba a pocos metros. Según lo captado por las cámaras, todo indica que la decisión se debió a una presunta agresión verbal.

Tweet placeholder

Ahora, la mayor preocupación para el Real Madrid no es solo la derrota, sino lo que figure en el acta arbitral. Si el colegiado confirma que la expulsión se debió a insultos, Mastantuono podría recibir una suspensión de entre 3 y 8 partidos. Tal sanción lo marginaría de encuentros claves en el tramo final de la temporada, incluido el próximo derbi ante el Atlético de Madrid.

El ex River había entrado a los 68 minutos y mostró un rendimiento con altibajos. Si bien tuvo apariciones interesantes, donde estuvo cerca de asistir en tres oportunidades con centros punzantes e incluso desperdició un remate de derecha dentro del área que contuvo el arquero, también perdió varias pelotas.

Una situación que no pasó desapercibida fue que, al pisar la cancha, fue recibido con indiferencia y no con silbidos como ocurrió con el resto de jugador. No obstante, todo se terminó marchando completamente repudiado y, según la prensa española, lanzando quejas hacia el cuarto árbitro antes de ingresar al vestuario.

Publicidad

Datos clave

  • Franco Mastantuono fue expulsado con roja directa en la derrota 1-0 del Real Madrid ante Getafe.
  • El árbitro expulsó a Mastantuono en el minuto 94 por un presunto exceso verbal.
  • Franco Mastantuono arriesga una sanción de 3 a 8 partidos según el acta del colegiado.
Bruno Carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Si Cavani no tiene un gesto con el club, Boca debe tomar la decisión de rescindirle el contrato

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
El enojo de Arbeloa contra Mastantuono tras su expulsión en Real Madrid: “No puede volver a repetirse”
Fútbol europeo

El enojo de Arbeloa contra Mastantuono tras su expulsión en Real Madrid: “No puede volver a repetirse”

Semifinales del Mundial 2026: Fechas, horarios, sedes y partidos
Mundial 2026

Semifinales del Mundial 2026: Fechas, horarios, sedes y partidos

Argentina perdió 2-0 ante Estados Unidos en el inicio de la She Believes Cup
Fútbol femenino

Argentina perdió 2-0 ante Estados Unidos en el inicio de la She Believes Cup

Coudet arregló su salida de Alavés: cuándo viaja para asumir en River
River Plate

Coudet arregló su salida de Alavés: cuándo viaja para asumir en River

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo