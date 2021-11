"Bueno, me voy. No vaya a ser cosa que se me metan en el vestuario", bromeó Sebastián Battaglia después de la trabajada victoria de Boca ante Argentinos, en referencia a la última reunión de Juan Román Riquelme con el plantel. Minutos más tarde, la imagen del vicepresidente en los camarines volvió a repetirse.

Los contextos son diferentes, esta vez no hubo derrota, ni bajada del micro al plantel. Todo se dio en un marco de alegría luego de haber clasificado a una final, con lo que significa estar a un paso de un nuevo título y de la clasificación a la Copa Libertadores.

Más allá de las diferencias, hay un patrón que volvió a repetirse: la felicitación. El máximo ídolo de la historia de Boca volvió a manifestarle su apoyo a los futbolistas por el enorme esfuerzo que hicieron para vencer al difícil Argentinos Juniors. Por la zona azul y oro, había felicidad en el Malvinas Argentinas.

"Hace tiempo que venimos comiendo mierda y este semestre fue muy complicado", fue lo que dijo Agustín Rossi, figura del partido de ayer, en sintonía con lo que había afirmado Román días atrás en La Bombonera. Boca sigue a paso firme y su próxima parada será el lunes ante Aldosivi.