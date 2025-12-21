Fue capitán y promesa en las inferiores de Barcelona y anunció su retiro a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”

En el fútbol, la gloria suele medirse en trofeos, o como suele ser más frecuente, contratos millonarios. Pero a veces, la victoria más importante ocurre lejos de las cámaras. Así ocurrió con Eric Montes, un nombre que resonó como promesa en las inferiores de Barcelona y a sus 27 años le puso un freno a su carrera. No por falta de ofertas, sino por una razón mucho más profunda: su salud mental.

Sentado frente a los micrófonos en una conferencia de prensa cargada de honestidad, el ahora exjugador del Algeciras CF (de la Primera RFEF, tercera categoría española) se mostró relajado y sonriente, liberado de una carga que arrastraba desde hacía años. “Va a sonar un poco raro, un poco duro, pero me da igual: quiero dejar el fútbol de manera profesional“, sentenció, rompiendo el molde.

Según explicó, durante años postergó esta decisión por miedo al vacío existencial y al juicio ajeno. “No lo dejé antes por esas típicas preguntas de ‘¿qué va a ser de mí?’, ‘la gente va a pensar que soy un fracasado’. Hasta que mi cabeza hizo click“, sentenció.

La trayectoria de Montes tuvo su mejor momento en La Masía, donde no solo se formó como futbolista, sino que llegó a portar la cinta de capitán en diversas categorías juveniles del Barcelona. Sin embargo, detrás de esa fachada de carácter y liderazgo, había un sufrimiento silencioso.

El punto de inflexión definitivo llegó en enero pasado, cuando una grave lesión de ligamentos en la rodilla lo obligó a frenar. Lejos de derrumbarse por el dolor físico, Montes encontró en esa pausa una revelación. “Físicamente fue uno de los peores momentos que he pasado, pero mentalmente, de los mejores de mi vida. Porque no tenía que despertar y ponerme una careta para venir a entrenar“, confesó con crudeza.

El deseo de la simpleza cotidiana

Tras salir del Barcelona en 2017, Montes construyó una carrera respetable en el ascenso español. Pasó por el Girona, Cultural Leonesa, Albacete y Gimnàstic de Tarragona, antes de recalar en Algeciras. A pesar de que el club andaluz le renovó el contrato y lo apoyó durante su recuperación ligamentaria, la decisión estaba tomada.

Eric Montes durante su etapa como capitán de las inferiores de Barcelona (@pryinkaJason).

“Llevo desde los cuatro años jugando y me ha dado muchas cosas bonitas, pero también he sufrido mucho. No quiero sufrir más“, afirmó. Su plan inmediato es regresar a Manresa, su ciudad natal, para “empezar de cero” y recuperar la simpleza de la vida cotidiana.

El Algeciras CF, lejos de reprocharle su salida, emitió un comunicado ejemplar donde valoró su “honestidad, valentía y madurez“, remarcando que “la salud de las personas está siempre por encima de cualquier resultado deportivo“.

