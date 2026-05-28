Eliminado de la Libertadores: el rival de Boca en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026

Boca cayó 1 a 0 con Universidad Católica y quedó afuera de la Libertadores. Su rival en Sudamericana será O'Higgins.

Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026. El Xeneize dependía de sí mismo en el partido ante Universidad Católica en La Bombonera para clasificar a los octavos de final, pero cayó por 1 a 0 ante su par chileno y terminó de manera prematura su participación en el certamen internacional.

Al haber quedado en la tercera posición de su grupo, Boca jugará los playoffs de la Copa Sudamericana, ya que Cruzados y Cruzeiro se quedaron con el pase a octavos de final de la Libertadores.

Este viernes, desde las 12:00 de Argentina, se realizará el sorteo de la llave final de la Sudamericana. Boca sabe que su rival en la instancia de playoffs será O’Higgins de Chile, que quedó segundo de su grupo en el torneo de segundo orden del continente y fue el cuarto mejor escolta entre los clasificados.

Boca fue el quinto mejor tercero de la Libertadores, por lo que el emparejamiento quedó conformado de esa manera. La serie comenzará en La Bombonera y se definirá en Chile, en la última semana de julio.

Los clasificados a los playoffs de la Copa Sudamericana: así serán los cruces

Los terceros de la Libertadores, de mejor a peor

UCV (Venezuela) 9 puntos (-4 DG) Lanús (Argentina) 9 puntos (-4 DG) Independiente Santa Fe (Colombia) 8 puntos (-1 DG) Nacional (Uruguay) 8 puntos (-2 DG) Boca (Argentina) 7 puntos (+1 DG) Independiente Medellín (Colombia) 7 puntos (-5 DG) Sporting Cristal (Perú) 6 puntos (-3 DG) Bolívar (Bolivia) 5 puntos (-2 DG)

Los segundos de la Copa Sudamericana, de mejor a peor

Gremio (Brasil) 11 puntos (+5 DG) Bragantino (Brasil) 10 puntos (+7 DG) Vasco de Gama (Brasil) 10 puntos (+4 DG) O’Higgins (Chile) 10 puntos (+2 DG) Tigre (Argentina) 9 puntos (+3 DG) Caracas (Venezuela) 9 puntos (0 DG) Cienciano (Perú) 8 puntos (-2 DG) Santos (Brasil) 7 puntos (+2 DG)

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Así las cosas, estos serán los cruces de playoffs de la Copa Sudamericana

UCV – Santos

Lanús – Cienciano

Independiente Santa Fe – Caracas

Nacional – Tigre

Boca – O’Higgins

Independiente Medellín – Vasco da Gama

Sporting Cristal – Bragantino

Bolívar – Gremio

Cuándo es el sorteo y cuándo se juegan los octavos de final y playoffs de la Sudamericana

Este viernes desde las 12:00 de Argentina se sortearán los octavos de final y todos los clasificados conocerán a sus respectivos rivales y caminos rumbos a la soñada final. Cabe destacar que los cruces de playoffs se conocen desde ya, debido a que serán según emparejamientos por resultados.

La primera ronda eliminatoria de la Sudamericana se disputará una vez finalizado el Mundial 2026, en las semanas del 21 al 23 de julio y la del 28 al 30 del mismo mes. Los partidos de ida de los octavos de final se jugarán entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que las revanchas están programadas para disputarse entre el 18 y el 20 del mismo mes.

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Boca, eliminado: así quedaron los grupos de la Copa Libertadores 2026