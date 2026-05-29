Los hinchas de River enloquecieron cuando la cuenta de la Sudamericana le dio la bienvenida a Boca

Boca protagonizó una jornada para el olvido el pasado jueves cuando cayó por 1 a 0 ante Universidad Católica por la sexta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores. El Xeneize quedó eliminado en fase de grupos y, como quedó tercero, pasó a la Copa Sudamericana, certamen en el cual ingresará en la instancia de playoffs para clasificar a octavos de final, allí se medirá ante O´Higgins de Chile.

A través de su cuenta oficial, la Copa Sudamericana le dio la bienvenida a Boca a la instancia de playoffs y en los comentarios aparecieron los hinchas de River para gastar al rival de toda la vida. Cabe destacar que los de Núñez jugaron esta competencia desde el comienzo y que terminaron liderando el Grupo H con 14 unidades, por lo que se clasificó directamente a los octavos de final.

Boca enfrentará a O´Higgins

Por los playoffs de la Copa Sudamericana, Boca -tercero en su grupo de la Libertadores- se medirá ante O´Higgins de Chile -segundo en su zona de la Sudamericana- y eso es por la posición en la que quedaron en la tabla general. La ida será en La Bombonera, mientras que la revancha se jugará en Chile.

Las cargadas de los hinchas de River

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DATOS CLAVE

Boca Juniors jugará la instancia de playoffs de la Copa Sudamericana tras quedar tercero en la Libertadores.

jugará la instancia de playoffs de la Copa Sudamericana tras quedar tercero en la Libertadores. El conjunto Xeneize se medirá ante O’Higgins de Chile buscando un lugar en los octavos de final.

buscando un lugar en los octavos de final. Los hinchas de River Plate se burlaron en redes luego de que la cuenta oficial del torneo le diera la bienvenida a Boca.