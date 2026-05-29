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Las reacciones de los jugadores de la Selección Argentina a la lista del Mundial 2026: Colo Barco, Enzo Fernández, De Paul y más

Varios jugadores realizaron posteos en sus redes sociales luego de la confirmación de la nómina para la Copa del Mundo.

Las reacciones de los jugadores de la Selección a la lista de Scaloni
© Getty ImagesLas reacciones de los jugadores de la Selección a la lista de Scaloni

Finalmente, la Selección Argentina ya conoce a sus 26 convocados para el Mundial 2026. Si bien el propio Lionel Scaloni se los había comunicado previamente por privado, los jugadores reaccionaron a la revelación de la lista, que tuvo algunas sorpresas.

El que dio la nota fue Valentín Barco. El “Colo”, que jugará su primera Copa del Mundo, vivió el momento de manera muy similar a la de los jugadores de Brasil: se reunió con su familia y reprodujo el video publicado por AFA. Juntos, celebraron cuando su nombre apareció entre los mediocampistas.

Otros jugadores como Rodrigo De Paul, Nicolás Tagliafico y Gerónimo Rulli hicieron posteos especiales luego de la oficialización. Todos, ya sea hablando o por escrito, pusieron en palabras su alegría por volver a decir presente en una cita mundialista.

Los restantes decidieron compartir la historia subida por la cuenta oficial de la Albiceleste. En algunos casos, agregaron un emoji o unas breves palabras. Nico Paz, por ejemplo, escribió: “Un sueño hecho realidad”. “Todos juntos“, puso Enzo Fernández, mientras que Giuliano Simeone compartió un “vamos Argentina“.

Las reacciones de los jugadores de la Selección Argentina

Lista de convocados de la Selección Argentina

  1. Juan Musso
  2. Leonardo Balerdi
  3. Nicolás Tagliafico
  4. Gonzalo Montiel
  5. Leandro Paredes
  6. Lisandro Martínez
  7. Rodrigo De Paul
  8. Valentín Barco
  9. Julián Álvarez
  10. Lionel Messi
  11. Giovani Lo Celso
  12. Gerónimo Rulli
  13. Cristian Romero
  14. Exequiel Palacios
  15. Nicolás González
  16. Thiago Almada
  17. Giuliano Simeone
  18. Nicolás Paz
  19. Nicolás Otamendi
  20. Alexis Mac Allister
  21. José López
  22. Lautaro Martínez
  23. Emiliano Martínez
  24. Enzo Fernández
  25. Facundo Medina
  26. Nahuel Molina
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Joaquín Alis
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