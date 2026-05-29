Las reacciones de los jugadores de la Selección Argentina a la lista del Mundial 2026: Colo Barco, Enzo Fernández, De Paul y más

Varios jugadores realizaron posteos en sus redes sociales luego de la confirmación de la nómina para la Copa del Mundo.

Finalmente, la Selección Argentina ya conoce a sus 26 convocados para el Mundial 2026. Si bien el propio Lionel Scaloni se los había comunicado previamente por privado, los jugadores reaccionaron a la revelación de la lista, que tuvo algunas sorpresas.

El que dio la nota fue Valentín Barco. El “Colo”, que jugará su primera Copa del Mundo, vivió el momento de manera muy similar a la de los jugadores de Brasil: se reunió con su familia y reprodujo el video publicado por AFA. Juntos, celebraron cuando su nombre apareció entre los mediocampistas.

Otros jugadores como Rodrigo De Paul, Nicolás Tagliafico y Gerónimo Rulli hicieron posteos especiales luego de la oficialización. Todos, ya sea hablando o por escrito, pusieron en palabras su alegría por volver a decir presente en una cita mundialista.

Los restantes decidieron compartir la historia subida por la cuenta oficial de la Albiceleste. En algunos casos, agregaron un emoji o unas breves palabras. Nico Paz, por ejemplo, escribió: “Un sueño hecho realidad”. “Todos juntos“, puso Enzo Fernández, mientras que Giuliano Simeone compartió un “vamos Argentina“.

Las reacciones de los jugadores de la Selección Argentina

#AHORA – JUNTO A SU FAMILIA, ASÍ REACCIONÓ EL COLO BARCO TRAS SER CONVOCADO PARA LA COPA DEL MUNDO 2026. pic.twitter.com/VXUM63sVBA — SportsCenter (@SC_ESPN) May 29, 2026

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Un periodista entrevista a Flaco López después del partido de Libertadores y LO FELICITA por la convocatoria al MUNDIAL.



El Flaco le responde que la lista todavía NO SALIÓ, el periodista le dice que sí y a él se le dibuja una sonrisa…



Momentazo. ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/OB5JKcKXF1 https://t.co/0IwfOKsaCw — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 29, 2026

Lista de convocados de la Selección Argentina

Juan Musso Leonardo Balerdi Nicolás Tagliafico Gonzalo Montiel Leandro Paredes Lisandro Martínez Rodrigo De Paul Valentín Barco Julián Álvarez Lionel Messi Giovani Lo Celso Gerónimo Rulli Cristian Romero Exequiel Palacios Nicolás González Thiago Almada Giuliano Simeone Nicolás Paz Nicolás Otamendi Alexis Mac Allister José López Lautaro Martínez Emiliano Martínez Enzo Fernández Facundo Medina Nahuel Molina