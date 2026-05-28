La eliminación de la Libertadores deja a Claudio Ubeda cerca de una salida de Boca

En medio del caos deportivo que causó la eliminación en el certamen más importante del continente, hay novedades sobre la continuidad del Sifón.

Boca quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores luego lo que fue la derrota frente a Universidad Católica, donde los dirigidos por Claudio Úbeda no pudieron imponer su jerarquía y los chilenos, después del gol que anotó Clemente Montes, pudieron levantar un muro para impedir la igualdad.

Finalizado el encuentro en La Bombonera, desde los cuatro costados se escuchó un reclamo popular: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Si bien no hubo un apellido al que apuntaran directamente, la bronca de los fanáticos se hizo sentir. Y ahora hay una gran duda: ¿El Sifón continuará en su cargo?

El rosarino de 56 años, que se hizo cargo del plantel luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, tiene contrato hasta el 30 de junio de este año. Y su futuro, al menos por el momento, es incierto. Por una cuestión de resultados, todo hace creer que Juan Román Riquelme no le renovará el vínculo. Pero resta que haya una reunión.

Cabe destacar que en los últimos meses, la dirigencia azul y oro no se juntó con el ex entrenador de Huracán, la Selección Argentina Sub-20 y Racing, marcando un indicio de lo que es la postura: que no continúe al frente del plantel. Incluso, puertas adentro de Boca Predio insisten en que el de esta noche ante los Cruzados fue el último juego. Será cuestión de horas para que se conozca la decisión final.

Milton Giménez y Claudio Úbeda en el partido ante Universidad Católica.

Claudio Úbeda se refirió a su continuidad

Finalizado el partido, en plena conferencia de prensa, el entrenador rosarino fue consultado por lo que ocurrirá con su futuro, y si bien no fue tajante, dejó la puerta abierta para una posible salida.

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“No es el momento para hablar de mi continuidad. Tenemos que reunirnos, hablar y ver lo que pasó. Después tomaremos una decisión“, exclamó. A lo que agregó: “Dependemos de los resultados, así que no depende de mí”.

Los números de Claudio Úbeda al frente de Boca

Desde que asumió en Boca por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, fueron 32 los partidos que dirigió Claudio Úbeda, quien obtuvo 17 triunfos, 7 empates y ocho caídas.

Las eliminaciones en el Torneo Apertura, a manos de Huracán en los octavos de final, como así también en la fase de grupos de la Copa Libertadores, generaron más de una crítica por parte de los hinchas, quienes le piden la salida.

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