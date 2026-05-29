La presión pudo más: Boca sumó su quinta eliminación en La Bombonera en el último año y medio

El Xeneize cayó 1 a 0 ante Universidad Católica y se quedó afuera de la Copa Libertadores 2026 en fase de grupos.

La Bombonera es uno de los estadios más emblemáticos del mundo. Boca supo hacer de su casa una fortaleza, pero en este último año y medio fueron cinco las eliminaciones sufridas en condición de local. El pasado jueves, el Xeneize perdió 1 a 0 ante Universidad Católica y se quedó afuera de la Copa Libertadores 2026 en fase de grupos. Al terminar tercero jugará la Copa Sudamericana.

Las 5 eliminaciones de Boca en La Bombonera

ALIANZA LIMA – COPA LIBERTADORES 2025

El 25 de febrero de 2025, Boca recibió a Alianza Lima para jugar la revancha de la Fase 2. La ida había sido 1 a 0 a favor de los peruanos en Lima, por lo que los de Fernando Gago debían ganar por diferencia de dos goles para avanzar a la Fase 3. El Xeneize ganó por 2 a 1, pero luego perdió en los penales y se quedó sin jugar competiciones internacionales.

INDEPENDIENTE – APERTURA 2025

Apenas unos meses más tarde, en mayo de 2025, Boca se midió ante Independiente en La Bombonera por los cuartos de final del Torneo Apertura 2025. Los de Avellaneda lo ganaron 1 a 0 con gol de Álvaro Angulo y se metieron en semifinales. El campeón terminaría siendo Platense.

RACING – CLAUSURA 2025

El 7 de diciembre de 2025, Boca recibió en La Bombonera a Racing por la semifinal del Torneo Clausura. La Academia se impuso por 1 a 0 con tanto de Maravilla Martínez y avanzó a la final del certamen. En dicha instancia se midió ante Estudiantes y no pudo coronarse.

HURACÁN – APERTURA 2026

Luego de quedar segundo en la Zona A del Apertura, Boca se enfrentó a Huracán -séptimo de la Zona B- en La Bombonera por los octavos de final. En un duelo que lo tuvo de todo, los de Parque Patricios lo ganaron 3 a 2 y se metieron en cuartos de final.

UNIVERSIDAD CATÓLICA – COPA LIBERTADORES 2026

Por la sexta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores, Boca enfrentó a Universidad Católica con la obligación de ganar para avanzar a los octavos de final del torneo más importante del continente. Un empate o una derrota lo dejarían como tercero de su zona. El Xeneize cayó 1 a 0 y sumó su quinta eliminación en condición de local en el último año y medio.

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Los jugadores de la Universidad Católica celebran la victoria en La Bombonera. (Foto: Getty).

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