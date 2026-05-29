El ex atacante del Millonario también cuestionó el peso de La Bombonera y le tiró un centro a Fernando Zampedri.

Así como los hinchas de Boca celebraron el pasado domingo la derrota de River en la final del Torneo Apertura, el pasado miércoles sucedió a la inversa: los del Millonario festejaron que el Xeneize haya quedado eliminado en fase de grupos de la Copa Libertadores. Es el folklore del fútbol y así debe entenderse. Del lado del club de Núñez, quien lo hizo público en sus redes sociales fue Rodrigo Mora.

Morita utilizó su cuenta de Instagram y compartió algunas historias ni bien terminó el partido entre Boca y Universidad Católica, con victoria por 1 a 0 de los chilenos. En la primera de ellas apuntó a Felipe Melo, el brasileño confeso hincha del Xeneize habitualmente celebra en sus redes las derrotas de River. Morita escribió: “Melo, si vamos a festejar con la de los otros seguís perdiendo… son tan grandes que eligieron jugar la Sudamericana con nosotros”.

En la siguiente historia apuntó contra La Bombonera y le tiró un centro a Fernando Zampedri, atacante de la Universidad Católica que es confeso hincha de River y el pasado jueves tuvo problemas con Leandro Paredes. El ex atacante escribió: “No tiembla, llora. ¿Verdad, Fernando Zampedri?”, acompañado de varios emojis de caras llorando de risa.

Por último, el uruguayo realizó una irónica reflexión: “No estoy feliz, estoy muy relajado. Viviendo cada partido con mi equipo, caigo en debilidades con festejos con cosas que no son mi esencia, pero la Sudamericana es más importante que la Libertadores?“.

Las picantes historias de Rodrigo Mora

Publicidad

DATOS CLAVE