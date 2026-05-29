Así quedó Boca en la clasificación al Mundial de Clubes 2029 tras quedar eliminado de la Copa Libertadores

El Xeneize cerró su participación continental y, por lo que resta del año, perdió la chance de seguir en la carrera rumbo al certamen internacional.

Boca volvió a sufrir un duro golpe internacional en La Bombonera. La derrota 1-0 ante Universidad Católica en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores no solo decretó la eliminación del equipo de Claudio Úbeda del máximo certamen continental, sino que también representó un nuevo retroceso pensando en uno de sus grandes objetivos a largo plazo: la clasificación al Mundial de Clubes 2029.

El Xeneize necesitaba ganar para avanzar a los octavos de final, pero volvió a mostrar una versión apagada y terminó despidiéndose de la Libertadores entre silbidos y fuertes reclamos de los hinchas. Además del impacto deportivo e institucional, la eliminación también tuvo consecuencias directas en el ranking de Conmebol que determina parte de los clasificados al próximo Mundial de Clubes.

Con la caída ante el conjunto chileno, Boca cerró su participación internacional de 2026 y dejó de sumar puntos para el ranking durante todo lo que resta del año. Hasta el momento, el club acumula diez unidades en la tabla general, producto de su clasificación a la fase de grupos y de las siete uidades obtenidos durante esta edición de la Libertadores, aunque perdió la posibilidad de seguir recortando distancia respecto a los equipos que hoy ocupan los puestos de clasificación.

De esta manera, el panorama del Xeneize pensando en el Mundial de Clubes 2029 empieza a complejizarse. Boca deberá asegurarse su presencia en la Copa Libertadores 2027 si pretende volver a meterse en carrera y continuar sumando puntos en el ranking continental.

El ranking de clasificación al Mundial de Clubes 2029

Equipo País Total 2025 2026 2027 2028 Flamengo (clasificado) Brasil 67 45 22 – – Palmeiras Brasil 63 46 17 – – Liga de Quito Ecuador 53 35 18 – – Estudiantes de LP Argentina 43 28 15 – – Racing Argentina 35 35 No juega – – Cerro Porteño Paraguay 33 14 19 – – Ind. del Valle Ecuador 30 11 19 – – Peñarol Uruguay 26 20 6 – – São Paulo Brasil 25 25 No juega – – Vélez Argentina 24 24 No juega – – Universitario Perú 24 15 9 – – River Plate Argentina 23 23 No juega – – Ind. Rivadavia Argentina 22 No jugó 22 – – Botafogo Brasil 21 21 No juega – – Nacional Uruguay 21 10 11 – – Libertad Paraguay 20 17 3 – – Bolívar Bolivia 20 12 8 – – U. Católica Chile 19 No jugó 19 – – Rosario Central Argentina 19 No jugó 19 – – Mirassol Brasil 18 No jugó 18 – – Cruzeiro Brasil 17 No jugó 17 – – Atl. Nacional Colombia 17 17 No juega – – Internacional Brasil 17 17 No juega – – Corinthians Brasil 17 No jugó 17 – – Coquimbo Chile 16 No jugó 16 – – Sporting Cristal Perú 16 7 9 – – Platense Argentina 16 No jugó 16 – – Lanús Argentina 15 No jugó 15 – – Dep. Tolima Colombia 14 No jugó 14 – – Fluminense Brasil 14 No jugó 14 – – Barcelona Ecuador 13 7 6 – – Univ. de Chile Chile 13 13 No juega – – Univ. Central Venezuela 12 No jugó 12 – – Ind. Santa Fe Colombia 11 No jugó 11 – – Ind. Medellín Colombia 10 No jugó 10 – – Boca Juniors Argentina 10 No jugó 10 – – Colo Colo Chile 8 8 No juega – – Olimpia Paraguay 8 8 No juega – – Junior Colombia 7 No jugó 7 – – Always Ready Bolivia 6 No jugó 6 – – La Guaira Venezuela 6 No jugó 6 – – Cusco Perú 4 No jugó 4 – –

El sistema de clasificación

De mantenerse el formato de 32 equipos para la segunda edición del certamen organizado por la FIFA, los elencos sudamericanos podrán sellar su pasaje mediante dos vías: consagrándose campeones de América u ocupando las dos primeras posiciones del ranking acumulativo del ciclo 2025-2028.

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El mecanismo para actualizar el sistema de esta tabla es exactamente el mismo que se utilizó para el Mundial pasado. La Conmebol otorga tres puntos por partido ganado, uno por empate y un bono de tres unidades extra por avanzar de fase.

Datos clave