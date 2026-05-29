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Boca Juniors

Así quedó Boca en la clasificación al Mundial de Clubes 2029 tras quedar eliminado de la Copa Libertadores

El Xeneize cerró su participación continental y, por lo que resta del año, perdió la chance de seguir en la carrera rumbo al certamen internacional.

Boca quedó eliminado de la Libertadores en fase de grupos.
© GettyBoca quedó eliminado de la Libertadores en fase de grupos.

Boca volvió a sufrir un duro golpe internacional en La Bombonera. La derrota 1-0 ante Universidad Católica en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores no solo decretó la eliminación del equipo de Claudio Úbeda del máximo certamen continental, sino que también representó un nuevo retroceso pensando en uno de sus grandes objetivos a largo plazo: la clasificación al Mundial de Clubes 2029.

El Xeneize necesitaba ganar para avanzar a los octavos de final, pero volvió a mostrar una versión apagada y terminó despidiéndose de la Libertadores entre silbidos y fuertes reclamos de los hinchas. Además del impacto deportivo e institucional, la eliminación también tuvo consecuencias directas en el ranking de Conmebol que determina parte de los clasificados al próximo Mundial de Clubes.

Con la caída ante el conjunto chileno, Boca cerró su participación internacional de 2026 y dejó de sumar puntos para el ranking durante todo lo que resta del año. Hasta el momento, el club acumula diez unidades en la tabla general, producto de su clasificación a la fase de grupos y de las siete uidades obtenidos durante esta edición de la Libertadores, aunque perdió la posibilidad de seguir recortando distancia respecto a los equipos que hoy ocupan los puestos de clasificación.

De esta manera, el panorama del Xeneize pensando en el Mundial de Clubes 2029 empieza a complejizarse. Boca deberá asegurarse su presencia en la Copa Libertadores 2027 si pretende volver a meterse en carrera y continuar sumando puntos en el ranking continental.

El ranking de clasificación al Mundial de Clubes 2029

EquipoPaísTotal2025202620272028
Flamengo (clasificado)Brasil674522
PalmeirasBrasil634617
Liga de QuitoEcuador533518
Estudiantes de LPArgentina432815
RacingArgentina3535No juega
Cerro PorteñoParaguay331419
Ind. del ValleEcuador301119
PeñarolUruguay26206
São PauloBrasil2525No juega
VélezArgentina2424No juega
UniversitarioPerú24159
River PlateArgentina2323No juega
Ind. RivadaviaArgentina22No jugó22
BotafogoBrasil2121No juega
NacionalUruguay211011
LibertadParaguay20173
BolívarBolivia20128
U. CatólicaChile19No jugó19
Rosario CentralArgentina19No jugó19
MirassolBrasil18No jugó18
CruzeiroBrasil17No jugó17
Atl. NacionalColombia1717No juega
InternacionalBrasil1717No juega
CorinthiansBrasil17No jugó17
CoquimboChile16No jugó16
Sporting CristalPerú1679
PlatenseArgentina16No jugó16
LanúsArgentina15No jugó15
Dep. TolimaColombia14No jugó14
FluminenseBrasil14No jugó14
BarcelonaEcuador1376
Univ. de ChileChile1313No juega
Univ. CentralVenezuela12No jugó12
Ind. Santa FeColombia11No jugó11
Ind. MedellínColombia10No jugó10
Boca JuniorsArgentina10No jugó10
Colo ColoChile88No juega
OlimpiaParaguay88No juega
JuniorColombia7No jugó7
Always ReadyBolivia6No jugó6
La GuairaVenezuela6No jugó6
CuscoPerú4No jugó4

El sistema de clasificación

De mantenerse el formato de 32 equipos para la segunda edición del certamen organizado por la FIFA, los elencos sudamericanos podrán sellar su pasaje mediante dos vías: consagrándose campeones de América u ocupando las dos primeras posiciones del ranking acumulativo del ciclo 2025-2028.

El mecanismo para actualizar el sistema de esta tabla es exactamente el mismo que se utilizó para el Mundial pasado. La Conmebol otorga tres puntos por partido ganado, uno por empate y un bono de tres unidades extra por avanzar de fase.

Datos clave

  • Boca Juniors quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder 1-0 ante Universidad Católica.
  • El equipo dirigido por Claudio Úbeda se despidió del certamen entre silbidos de los hinchas.
  • El club argentino acumula diez unidades en el ranking para el Mundial de Clubes 2029.
Bruno Carbajo
Bruno Carbajo
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