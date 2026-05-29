Por qué Boca juega contra O´Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana

Tras quedar eliminado de la Libertadores, el Xeneize fue transferido a la segunda competencia continental y ya conoce a su rival para los 16avos de final. Este viernes, el sorteo definirá su posible cruce en octavos.

La eliminación de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores no solo significó un duro golpe deportivo y anímico para el club, sino también un cambio total en su panorama internacional para el segundo semestre. Tras finalizar tercero en su grupo, el Xeneize quedó relegado a disputar los playoffs de la Copa Sudamericana, instancia equivalente a los 16avos de final del certamen y en la que Boca ya tiene confirmado rival: .O’Higgins de Chile.

En ese contexto, este viernes, desde las 12, la Conmebol realizará el sorteo de los octavos de final tanto de la Copa Libertadores como de la Sudamericana. Sin embargo, Boca no formará parte todavía de esa instancia, ya que antes deberá disputar su serie ante el conjunto chileno para acceder a dicha fase. Por eso, el sorteo no definirá a su rival inmediato, sino el posible adversario que tendría en octavos en caso de avanzar de ronda.

Por qué el rival de Boca quedó definido automáticamente

El reglamento de la Conmebol establece que los cruces de playoffs de la Sudamericana no se sortean, sino que se ordenan por mérito deportivo. Allí se enfrentan los equipos que terminaron segundos en la fase de grupos de la Sudamericana contra los que finalizaron terceros en sus zonas de Libertadores. De esa manera, el mejor segundo se enfrenta al peor tercero, el segundo mejor segundo contra el segundo peor tercero, y así sucesivamente.

En ese ranking general, Boca terminó como el quinto mejor tercero proveniente de la Libertadores, mientras que O’Higgins, que consiguió 10 puntos, fue el cuarto mejor segundo de la Sudamericana. Por ese motivo, ambos quedaron emparejados automáticamente para disputar uno de los cruces del repechaje.

La serie comenzará en La Bombonera entre el 21 y el 23 de julio, mientras que la revancha se disputará en Chile una semana más tarde, del 27 al 29. El estadio de la vuelta aún no está confirmado, debido a que la casa de O’Higgins, ubicada en Rancagua, no está habilitada para albergar encuentros internacionales.

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El posible rival de Boca en octavos

Una vez finalizados los playoffs, los ocho ganadores avanzarán a octavos de final, donde ya esperan los líderes de cada grupo de la Sudamericana. Allí recién entrará en juego el sorteo que se realizará este viernes en Luque, Paraguay. Entre los equipos ya clasificados directamente a octavos aparecen River, Atlético Mineiro, Botafogo, São Paulo y Olimpia, entre otros. Así, Boca podría quedar emparejado en la misma llave que su clásico rival, pensando en un eventual cruce más adelante en el torneo.

Todos los cruces de playoffs de la Copa Sudamericana

Gremio vs. Bolívar

Red Bull Bragantino vs. Sporting Cristal

Vasco da Gama vs. Independiente Medellín

O’Higgins vs. Boca Juniors

Tigre vs. Nacional

Caracas vs. Independiente Santa Fe

Cienciano vs. Lanús

Santos vs. Universidad Central

Los equipos ya clasificados a octavos de final

Macará

Atlético Mineiro

São Paulo

Recoleta FC

Botafogo

City Torque

Olimpia

River