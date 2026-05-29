Jorge Sampaoli se candidateó para dirigir a Boca: “Ser hincha de River no me condiciona”

En medio de las dudas sobre la continuidad de Úbeda, el ex entrenador de la Selección reveló que estuvo “dos veces a un paso” de llegar al Xeneize y volvió a dejar abierta la puerta.

La eliminación de Boca en la Copa Libertadores dejó al club sumido en una profunda crisis deportiva y volvió a instalar las dudas sobre el futuro de Claudio Úbeda como entrenador. Mientras el ciclo del Sifón atraviesa horas decisivas y desde la dirigencia analizan los próximos pasos, un nombre con peso propio reapareció inesperadamente en escena: Jorge Sampaoli.

Durante las horas previas a concretarse la caída con Universidad Católica, el ex entrenador de la Selección Argentina sorprendió al revelar públicamente que estuvo muy cerca de dirigir al Xeneize en el pasado y dejó una frase que rápidamente hizo ruido. “Estuve muy cerca de dirigir a Boca dos veces, querían que yo esté. La última, con Daniel Angelici, quedé a un paso. Ser hincha de River no me condiciona para dirigir a Boca”, aseguró en diálogo con Radio La Red.

Sampaoli, reconocido simpatizante millonario, explicó además que su identificación futbolera nunca representó un impedimento profesional a la hora de asumir proyectos importantes. “Desde que soy entrenador, me hice hincha del club que me tocó dirigir”, sostuvo, al tiempo que recordó los contactos que existieron con la dirigencia: “Una vez fue el tesorero para Chile. Después vine para acá. Básicamente fue un hecho de seducción: ellos querían que yo esté. Cuando alguien te quiere de verdad trata de hacer todo lo posible para que vos estés”.

“La decisión de no venir fue mía”

Sin embargo, el técnico oriundo de Casilda incluso profundizó sobre aquellas negociaciones frustradas con Boca y confesó que fue él quien finalmente decidió no avanzar, pensando en cómo impactaría su declaración de fanatismo por la vereda de enfrente. “La decisión de no venir fue mía por eso: si voy a entrar mal a un equipo como Boca… pero deportivamente era un proyecto muy interesante”, reconoció.

Además, contó que River nunca avanzó formalmente por él pese a su identificación con el club de Núñez. “Nunca estuvo interesado en mí. Y se lo planteé en ese momento a la dirigencia”, remarcó.

Publicidad

Actualmente sin club tras su salida de Atlético Mineiro, donde dirigió 33 partidos con un balance de 10 victorias, 14 empates y nueve derrotas, Sampaoli atraviesa un período alejado de los bancos de suplentes mientras analiza nuevos desafíos para continuar su carrera. Vale recordar que a lo largo de su trayectoria pasó por Selección de Chile, Selección Argentina, Sevilla, Olympique de Marseille, Flamengo, Santos, Emelec y Sporting Cristal, entre otros clubes, consolidándose como uno de los entrenadores argentinos con mayor recorrido internacional de los últimos años.

Datos clave