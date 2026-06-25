Ander Herrera no descartó retirarse tras su paso por Boca y confesó que ya practica otro deporte

El mediocampista rescindió su contrato con el Xeneize y ahora aprovecha sus vacaciones para conocer Argentina, un país que lo tiene enamorado.

Luego de un primer semestre flojo, Boca comenzó la depuración de su plantel y Ander Herrera fue una de las bajas del conjunto de La Ribera. El mediocampista rescindió su contrato luego de una primera mitad de 2026 y ahora debe resolver qué hará de su futuro.

En diálogo con Davoo Xeneize, Ander Herrera se refirió a su futuro: “Vamos a ver. Estoy tomando la decisión, no sé si seguir un añito más. La verdad es que tengo mucha pasión por el fútbol. Cuando estoy sano físicamente, me siento que todavía estoy pero tengo que tomar la decisión en frío, con la familia“.

Fanático de Buenos Aires y un nuevo deporte

Herrera, que analiza su futuro como futbolista, contó que está disfrutando de Argentina junto a su familia: “Me vuelve loco Buenos Aires, la forma de vivir de los argentinos y en este tiempo que voy a estar aquí, que van a ser 3 o 4 semanas quiero disfrutar de Buenos Aires y el país“.

Herrera jugó su último partido en Boca ante Universidad Católica. (Foto: Getty).

Además, reveló que está practicando otro deporte y también de las virtudes que ofrece Buenos Aires, una ciudad en la que vive desde 2025, pero que recién ahora está pudiendo conocer: “Estoy disfrutando estos días, tomando clases de tenis, yendo a restaurantes que no pude ir en este tiempo, voy a pasear”.

Hace unos días, Ander dijo: “Me gusta dirigir pero Boca son palabras mayores. Ojalá algún día esté preparado para volver al club en otro rol. Le tengo tanto respeto a Boca y a la historia de este club, que siento que hay que formarse muy bien y estar preparado realmente para dirigir este club”.

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