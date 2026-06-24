El Plan B de Boca por Sebastián Villa: Riquelme volverá a la carga por un delantero extranjero

El capitán de Independiente Rivadavia es la prioridad del Xeneize en el mercado, pero ya manejan otro nombre por si no llega a buen puerto.

Con Rodolfo Arruabarrena como flamante entrenador, Boca Juniors ya afronta la pretemporada y la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme busca refuerzos en el mercado de pases. Si bien hay varios nombres sobre la mesa, el de Sebastián Villa se lleva toda la atención.

El delantero de Independiente Rivadavia, que ya tuvo un polémico paso por el club de la Ribera, es el principal anhelo del Xeneize en este mercado. Los equipos ya negocian y buscan acercar sus posturas, pero en Brandsen 805 ya tienen un Plan B por si esto no llega a buen puerto.

Según adelantó el periodista Marcelo Nasarala en Radio Splendid, Boca tiene en carpeta nuevamente a Kevin Serna, a quien ya buscó en el mercado de pases del comienzo de 2026. El Xeneize volvería a la carga por el extremo de 28 años en caso de abandonar las charlas por Villa.

Boca ya buscó a Kevin Serna en 2026

Kevin Serna, en la mira de Boca. (Foto: Getty)

Durante enero de 2026, con Claudio Úbeda al frente de Boca Juniors y con la fase de grupos de la Copa Libertadores por delante, el Xeneize llevó a cabo una intensa búsqueda de extremos entre los que aceleró por Kevin Serna.

El colombiano venía de un 2025 destacado con la camiseta de Fluminense y Boca llegó a ofertar 5 millones de dólares por su pase. El elenco carioca le mejoró y extendió el contrato al cafetero, que decidió quedarse en el club. Ahora, con contrato hasta 2028, Riquelme podría volver a la carga.

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