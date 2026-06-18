Antes de sumarse a Boca, Tomás Aranda reveló el consejo que le dio Lionel Scaloni tras su experiencia en la Selección Argentina

El juvenil regresó al país y está próximo sumarse a la pretemporada que comanda Arruabarrena. Luego de desembarcar en Buenos Aires, tomó la palabra.

Después de haber completado varias semanas de entrenamientos con la Selección Argentina, con debut de por medio antes del Mundial 2026, Tomás Aranda volvió al país para iniciar la pretemporada con Boca. Tras aterrizar en Buenos Aires, el juvenil tomó la palabra y exteriorizó sus sensaciones.

“La experiencia fue única, la disfruté cada momento al ciento por ciento“, expresó el jugador del Xeneize y agregó: “Los chicos son excelentes personas, te dejan un gran aprendizaje. Para mí es un orgullo compartirlo con ellos, que son los mejores del mundo”.

Porteriormente, el jugador de 19 años reveló que Lionel Scaloni le dio un consejo antes de hacer su estreno oficial con la Albiceleste en el encuentro ante Honduras: “Que lo disfrute, que lo aproveche al ciento por ciento y que lo disfrute. La verdad que la Selección está de 10“.

Por otra parte, también habló de haber compartido entrenamientos con Lionel Messi: “Una locura muy grande, siempre aprendiendo de él como con todos los compañeros que estaban“.

Arruabarrena espera por Aranda

Tomás Aranda está próximo a sumarse a las filas de Rodolfo Arruabarrena para iniciar la pretemporada con Boca Juniors. De todas formas, todavía resta definir si el jugador se incorporará esta semana o si le darán algunos días para que se tome vacaciones.

Cabe remarcar que, desde el último compromiso del elenco de la Ribera ante Universidad Católica, Aranda viajó automáticamente a Estados Unidos para sumarse a la Selección, lo que le impidió tener días de descanso.

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