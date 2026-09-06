Emanuel Mammana reveló la postura del plantel de Vélez por la polémica con los extranjeros de Boca: “Hay una regla”

El defensor rompió el silencio luego del reclamo formal que presentó el Fortín por la mala inclusión de foráneos del Xeneize.

Siguen pasando los días y la polémica toma cada vez más fuerza. Luego de que Vélez haya presentado un reclamo formal ante la Asociación del Fútbol Argentino por la incorrecta inclusión que hizo Boca de sus futbolistas extranjeros en el duelo por la Copa Argentina, ahora llegó el turno de los protagonistas. En ese sentido, Emanuel Mammana reveló la postura del plantel.

Debido a su rol como referente dentro del vestuario del Fortín, el experimentado defensor de 30 años fue el encargado de romper el silencio de los jugadores y se manifestó ante la prensa. Tras haber vencido a Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura 2026, el zaguero central tomó el micrófono en los pasillos del Estadio José Amalfitani.

Emanuel Mammana, futbolista de Vélez.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con ESPN en zona mixta, fue contundente. “Se habló bastante sobre eso, nosotros no sabíamos, nos enteramos hace poco“, expresó en primera instancia. Pocos segundos más tarde, hizo hincapié en la parte legal y en ese contexto agregó: “Eso es algo que trabajarán los dirigentes con la AFA“.

Sin embargo, no titubeó para dejar en claro cuál es la postura del plantel. “Obviamente que los partidos se juegan adentro de la cancha, es lo que hacemos nosotros“, aseguró el defensor. Inmediatamente después, redobló la apuesta y fue por más. “Pero si hay una regla, hay que chequearlo y hacerlo cumplir“, sentenció sin titubear.

"SI HAY UNA REGLA, HAY QUE HACERLA CUMPLIR"



👊🏼 Ema Mammana tomó la palabra luego del triunfo de Vélez ante Estudiantes y opinó sobre el pedido del Fortín al Tribunal de Disciplina de la AFA, por la alineación indebida de Boca en los octavos de final de la #CopaArgentina… pic.twitter.com/1RIdE5sNAR — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026

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Guillermo Barros Schelotto sobre el reclamo de Vélez

Durante la conferencia de prensa protocolar que diagrama la LPF al término de cada partido, Guillermo Barros Schelotto fue consultado sobre el reclamo formal que presentó Vélez ante la AFA luego de la polémica de Boca y sus extranjeros. “¿Vieron cómo jugó Vélez en el primer tiempo? ¿En serio me están preguntando esto?“, soltó el DT interrumpiendo al periodista en plena consulta.

Pocos segundos después, agregó: “Ningún equipo del fútbol argentino juega como lo hizo Vélez en la primera mitad. Sin embargo, en lugar de destacar eso, prefieren enfocarse en otras cosas. No me importa lo que hayan dicho los demás, a mí me importa el nivel que demostró Vélez hoy. Si quieren hablar de eso, hablamos; si no, me retiro“.

Guillermo Barros Schelotto, DT de Vélez.