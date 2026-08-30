El mediocampista de 27 años no pudo estar en el primer equipo titular que preparó Leonardo Ponzio en su debut como DT interino.

Este domingo por la tarde, Banfield recibe a River por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Florencio Solá es fundamental para comenzar la remontada en el ámbito doméstico tras la eliminación de la Copa Sudamericana. Sin embargo, Aníbal Moreno no juega.

El mediocampista central es uno de los pocos futbolistas que son considerados titulares indiscutidos en el Millonario, por lo que se trata de una baja de peso para enfrentar al Taladro por el campeonato. Así las cosas, el volante de 27 años no es parte del equipo que preparó Leonardo Ponzio en su debut absoluto como entrenador interino.

Aníbal Moreno, futbolista de River Plate. (Getty Images)

Lo cierto es que, según informó la cuenta oficial en las redes sociales, Moreno no juega por una contractura en la zona lumbar. De esta manera, el ex Racing es una dura ausencia para el cuerpo técnico provisorio que se hizo cargo del plantel de manera transitoria tras la salida de Eduardo Coudet. En definitiva, se espera que la lesión no sea leve.

La formación de River ante Banfield