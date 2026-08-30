Sebastián Zunino será el árbitro de Boca vs. Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina

En el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por los octavos de final de la Copa Argentina, Boca y Vélez se miden en búsqueda de un lugar en la próxima instancia, en donde ya espera Racing que hizo lo propio al vencer por la mínima a Belgrano de Córdoba.

De cara a este encuentro, la organización del certamen oficializó a los árbitros encargados de impartir justicia. El designado finalmente fue Sebastián Zunino, uno de los colegiados más jóvenes de los que se desempeñan en la máxima categoría del fútbol argentino.

Este será el sexto partido para Zunino en la actual Copa Argentina. Previo a este, estuvo presente en dos encuentros por los 32avos de final, en otros dos por los 16avos de final, mientras que el último fue el cruce en el que la Academia venció al Pirata cordobés por 1 a 0.

A lo largo de su carrera, Zunino dirigió a Boca en siete oportunidades y el Xeneize se encuentra invicto, ya que cosechó cuatro victorias y tres empates. La última vez que estuvo presente fue en el empate sin goles ante Platense por la quinta fecha del pasado Torneo Apertura.

En cuanto a Vélez, lo dirigió en 10 oportunidades, con un saldo parejo, debido a que el Fortín de Liniers obtuvo tres victorias, seis empates y tan solo una derrota. Su último partido con ellos fue en la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, con la caída 1 a 0 frente a Talleres de Córdoba.

Cabe destacar que a partir de esta instancia la Copa Argentina tendrá VAR en cada partido, por lo que en las cabinas desde Ezeiza estará José Carreras, acompañado de Mariana De Almeida como AVAR.

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El equipo arbitral para Boca vs. Vélez por la Copa Argentina

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: José Carreras

AVAR: Mariana De Almeida

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