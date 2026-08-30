6 partidos en 18 días: la dura seguidilla que tendrá Boca en septiembre

El Xeneize tendrá compromisos por las tres competiciones y buscará seguir con vida en las mismas.

Luego de vencer a Lanús sobre la hora en La Bombonera, Boca dio vuelta la página y se prepara para iniciar una importante seguidilla de partidos que tendrá a lo largo de septiembre, donde comenzará a definir su suerte en las tres competencias que está disputando.

En total serán seis compromisos en tan solo 18 días, por lo que jugará un partido cada tres días, en un lapso comprendido entre el 2 de septiembre, día que enfrentará a Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina, y el 20 del mismo mes, cuando se mida ante San Lorenzo.

Dentro de esta seguidilla, tendrá tres compromisos por el Torneo Clausura (Gimnasia de Mendoza como visitante, Central Córdoba en La Bombonera y San Lorenzo, nuevamente como visita), más la mencionada llave ante el Fortín de Liniers del próximo miércoles por Copa Argentina.

Además de esto, se sumará la serie contra San Pablo por la Copa Conmebol Sudamericana, en la que iniciará su camino en condición de local en La Bombonera, para luego ir por la clasificación a las semifinales como visitante en el Morumbí.

Así las cosas, Arruabarrena buscará tener a la mayor cantidad de futbolistas a disposición debido a que el objetivo es seguir prendido en los tres frentes. La particularidad de esta seguidilla es que tendrá dos mano a mano distintos, por lo que está obligado a ganarlos para seguir con vida en las competencias.

Los seis partidos que disputará Boca en 18 días

Boca vs. Vélez – miércoles 2 de septiembre a las 21.15 horas – Copa Argentina.

Gimnasia de Mendoza vs. Boca – sábado 5 de septiembre a las 16.30 – Torneo Clausura.

Boca vs. San Pablo – martes 8 de septiembre a las 21.30 horas – Copa Sudamericana.

Boca vs. Central Córdoba – viernes 11 de septiembre a las 21.30 horas – Torneo Clausura.

San Pablo vs. Boca – martes 15 de septiembre a las 21.30 horas – Torneo Clausura.

San Lorenzo vs. Boca – domingo 20 de septiembre a las 14.45 horas – Torneo Clausura

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