Jorge Sampaoli dejó de ser el DT de Talleres tras 7 partidos

Luego del empate sin goles con Central Córdoba de Santiago del Estero, el entrenador dejó su cargo en el elenco cordobés.

La vuelta de Jorge Sampaoli al fútbol argentino duró menos de lo esperado. Tras solo siete partidos en el cargo, el entrenador dejó su cargo en Talleres de Córdoba, donde solo logró un triunfo y dejó al equipo último en su zona, lejos de los puestos de clasificación a los octavos de final.

A través de un comunicado oficial en su página web, el elenco cordobés fue el encargado de anunciar la salida del DT, quien solamente logró una victoria en su paso por la institución a la que llegó para afrontar este Torneo Clausura tras la salida de Carlos Tevez.

Durante esta etapa en la T, Sampaoli dirigió un total de siete partidos, con un saldo negativo ya que sacó cinco puntos, producto de una victoria ante Platense, dos empates y cuatro derrotas. En su última presentación el equipo fue reprobado por los hinchas.

Por otro lado, durante este proceso tuvo un ida y vuelta con los futbolistas debido a que marginó del plantel a Matías Catalán y Juan Sforza, para que luego regresen a entrenar junto al resto de los jugadores para tener otras variantes.

El comunicado de Talleres

La Comisión Directiva del Club Atlético Talleres informa que Jorge Sampaoli ha finalizado su vínculo como Director Técnico del Club.

Agradecemos a Jorge y a todo su cuerpo técnico de gran jerarquía compuesto por: Pablo Fernández, Diogo Meschine Alves, Marcos Fernández y Tadeu Meschine Alves, por el profesionalismo y el compromiso durante esta etapa al frente del Primer Equipo que para todos tenía otras expectativas en cuanto a resultados.

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Destacamos su vínculo con nuestros jugadores y la tarea junto al staff institucional y valoramos el impulso a nuestro jugadores del fútbol formativo.

Honrando su compromiso y su palabra Jorge y su Cuerpo Técnico cobran hasta su último día trabajado.

Les deseamos a Jorge el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos, tanto en el plano profesional como personal.

En los próximos días el Club brindará información respecto de la conducción técnica del Plantel Profesional en la continuidad del torneo.