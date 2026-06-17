El uruguayo solo disputó dos partidos en 2026 y el Vasco Arruabarrena lo incluye en la limpieza de su nuevo plantel.

Tras la eliminación por Copa Libertadores y la salida de Claudio Úbeda, Boca Juniors se prepara para barajar y dar de nuevo de cara al segundo semestre. Rodolfo Arruabarrena tomará las riendas del Xeneize por segunda vez en su carrera como entrenador y ya comenzó a tomar las decisiones.

Mientras espera por refuerzos, el Vasco pasará la escoba y, en las últimas horas, se conoció que Edinson Cavani sería uno de los borrados por el nuevo DT. Según la información de Martín Costa, el cuerpo técnico ya se comunicó con el delantero uruguayo.

La decisión de Arruabarrena es la de no contar más con el Matador, que tiene contrato hasta diciembre de 2026. Una hernia en la zona lumbar lo mantiene alejado de las canchas y peleando por volver a aportar con los botines puestos.

Ante el anuncio del cuerpo técnico, el periodista añadió que hubo sorpresa por parte del entorno de Cavani, que no se esperaba ese desenlace a 6 meses de la finalización de su vínculo con el club. Incluso, le respondieron a Arruabarrena que el uruguayo quiere continuar trabajando para intentar volver.

Cavani en su último partido en Boca. (Foto: Getty)

La semana pasada, el ex PSG y Napoli se sometió a una termolesión por radiofrecuencia. Con este procedimiento, Cavani agotó una nueva instancia, dejando para más adelante una operación, en caso de que la requiera.

Publicidad

Los números de Cavani con la camiseta de Boca

Desde su arribo al Xeneize a mediados de 2023, Edinson Cavani disputó un total de 81 partidos oficiales en los que acumuló 5.878 minutos y logró aportar 28 goles y 3 asistencias. Su aporte al equipo fue decreciente y en lo que va de 2026 participó solo de dos encuentros, con 104 minutos en cancha.

Datos clave