Boca preguntó por dos laterales derechos para reforzar al plantel del Vasco Arruabarrena

El flamante DT comenzó a tomar decisiones y el club ya apunta a una de las posiciones que más críticas recibieron en el último semestre.

Tras otro decepcionante semestre, Boca Juniors se prepara para un mercado de pases crucial en lo que será el arranque del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador. A dos días del comienzo de la pretemporada, el Vasco ya participa en las decisiones del equipo.

Aunque hay muchos puestos por reforzar de cara al segundo semestre, el lateral derecho hoy no tiene un dueño claro. Juan Barinaga y Marcelo Weigandt iniciaron el año rotándose, pero Malcom Braida, que suele jugar por izquierda, terminó ganándoles el puesto.

Ante ese panorama, Riquelme ya se mueve para buscar nuevas alternativas y, según pudo saber BOLAVIP, el presidente del Xeneize ya preguntó por dos jugadores del fútbol argentino para reforzar la parte derecha de la defensa.

El primero de ellos es Leandro Lozano, que viene de acumular grandes actuaciones con la camiseta de Argentinos Juniors. El uruguayo de 27 años, que tuvo pasos por Nacional y Boston River, suena desde el primer semestre como posible fichaje para Boca.

Lozano ante Zenón. (Foto: Getty)

El otro futbolista en carpeta es Lautaro Vargas, de gran proyección en Unión de Santa Fe. El jugador de 21 años, que también vistió la camiseta de Defensa y Justicia, llegó a ser convocado por Javier Mascherano en 2024 para amistosos con la Selección Argentina Sub 20.

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Lautaro Vargas ante Boca. (Foto: Getty)

Dylan Gorosito, a la espera de una oportunidad

En la consideración de los hinchas, el juvenil de 20 años es una de las grandes promesas de la Reserva de Boca. De cara a la pretemporada, Arruabarrena lo promovió a la Primera junto a Leonel Flores. Así, tendrá la chance de mostrarse en los entrenamientos y pelear por un lugar como lateral derecho en este semestre.

Datos clave

Rodolfo Arruabarrena busca sumar dos laterales derechos para su segundo ciclo.

busca sumar dos laterales derechos para su segundo ciclo. Leandro Lozano tiene 27 años y juega en Argentinos Juniors.

tiene 27 años y juega en Argentinos Juniors. Lautaro Vargas de 21 años milita en Unión de Santa Fe.