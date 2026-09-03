Arruabarrena reveló un detalle inédito del título más polémico que ganó en Boca

El Vasco recordó la final más polémica del torneo más federal que tuvo como protagonista al Xeneize y al Canalla.

En su primer ciclo, Rodolfo Arruabarrena ganó dos títulos: el Torneo de Primera División 2015 y la Copa Argentina del mismo año. En el campeonato más federal del país, Boca superó a Rosario Central por 2 a 0 en Córdoba en uno de los duelos más polémicos de los últimos años.

En aquella jornada, Diego Ceballos, árbitro del encuentro, fue protagonista de dos jugadas clave: el penal que derivó en el primer tanto del encuentro y la posición adelantada de Chávez que le puso cifras finales al resultado. Los fallos fueron escandalosos y generaron que Ceballos dirija muy pocos partidos de Primera División desde entonces.

¿Qué dijo Arruabarrena sobre aquella final?

Tras superar a Vélez por penales en los octavos de final de la Copa Argentina, al Vasco le consultaron en conferencia de prensa por el certamen, la recordaron la edición de 2015 en la que ganó todo en los 90 minutos y reveló un detalle inédito: “Terminó con un quilombo… y Central eligió el referee”.

"Y CENTRAL ELIGIÓ EL REFERÍ" El Vasco Arruabarrena recordó con humor el triunfo de Boca a Rosario Central en la Final de la #CopaArgentina 2015 que dejó mucha polémica. pic.twitter.com/r3asiVpCCX — SportsCenter (@SC_ESPN) September 3, 2026

Las dos polémicas de la final entre Boca y Rosario Central

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¿Qué se le viene a Boca en Copa Argentina?

Boca ya está en cuartos de final del torneo más federal del país y en dicha instancia se verá las caras con Racing en lo que promete ser uno de los duelos más apasionantes del certamen. Resta saber la fecha y el escenario en el que se jugará, aunque lo más probable es que sea fuera de Buenos Aires.

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