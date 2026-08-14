Atento Boca: en Arabia Saudita revelan que Nahitan Nández se convertiría en agente libre al rescindir en Al Qadsiah

El uruguayo de 30 años puede jugar de mediocampista y lateral derecho. Además, es del gusto de Juan Román Riquelme.

Nahitan Nández es uno de los futbolistas que suenan en Boca en cada mercado de pases desde hace varios años. En ese sentido y según informan desde Arabia Saudita, rescindirá su contrato en Al Qadsiah, por lo que su retorno al fútbol argentino podría estar más cerca que nunca ya que se convertiría en agente libre en los próximos días.

Nahitan Nández, en Al Qadsiah de Arabia Saudita. (Getty Images)

Bien se sabe que es del gusto de Juan Román Riquelme e incluso han estado en contacto en oportunidades anteriores, a pesar de que su vuelta al Xeneize nunca se concretó. Sin embargo, después de un buen primer ciclo en el que dejó una gran imagen para los hinchas, el uruguayo de 30 años se transformaría en un candidato para llegar al Xeneize.

Lo cierto es que, según informan en Arabia Saudita, Nández cortará anticipadamente su contrato con Al Qadsiah. En un claro intento de salir de Medio Oriente, todo indica que el charrúa quedará con el pase en su poder y su próximo equipo no deberá desembolsar dinero para ficharlo y solamente debería afrontar su salario mensual.

Nahitan Nández, en su etapa en Boca. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que esta decisión se daría inmediatamente después de la llegada de Tijjani Reijnders para reforzar el conjunto árabe. El neerlandés llega procedente desde Manchester City y es una incorporación de mucha jerarquía en la misma posición que se desempeña Nahitan, lo que aceleró su salida del club.

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Cabe recordar que Boca no tiene cupo de extranjeros y para fichar al uruguayo debería desprenderse de uno de ellos. En la actualidad, las plazas son ocupadas por: Enner Valencia, Sebastián Villa, Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios y Ángel Romero. Un detalle llamativo es que los 4 refuerzos de este mercado de pases son de otro país.

El nacido el 28 de diciembre de 1995 en Punta del Este acumuló 8 goles y 17 asistencias en 69 partidos con Al Qadsiah. Otro factor clave en este sentido es que puede jugar de volante y de lateral derecho, por lo que su polifuncionalidad es determinante y le otorga un plus. A su vez, vale resaltar que no jugó el Mundial con la Selección de Uruguay.

Nahitan Nández, en la Selección de Uruguay. (Getty Images)

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Las estadísticas de Nahitan Nández en Boca

Durante su paso por el fútbol argentino, entre su arribo en 2017 desde Peñarol hasta su salida en 2019 a Cagliari, Nahitan disputó un total de 67 partidos oficiales con la camiseta de Boca. En ese lapso de tiempo convirtió 6 goles, repartió 7 asistencias y conquistó dos títulos domésticos. Además, integró el Equipo Ideal de América 2018 tras su participación en la Copa Libertadores.