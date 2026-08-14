Pipo Gorosito comparó a Tomás Aranda con Iniesta y elogió a Leonel Flores: “Es diferente”

El DT de San Lorenzo se rindió ante los juveniles de 19 años que son titulares indiscutidos en Boca y sorprenden por su nivel.

Desde el año pasado, Tomás Aranda se convirtió en la gran joya de Boca tras una magnífica irrupción y ahora fue el turno de Leonel Flores, que también sorprendió a todos. En ese sentido, hasta Néstor Gorosito llenó de elogios a los juveniles y no dudó en hacerlo. De hecho, hizo una comparación con Andrés Iniesta y también enalteció sus rendimientos.

Leonel Flores y Tomás Aranda, futbolistas de Boca.

Tal fue el desempeño que rápidamente demostraron en Primera División que el mediocampista ofensivo heredó la ’10’ y el delantero se ganó la titularidad indiscutida. Con ese panorama sobre la mesa, el director técnico de San Lorenzo no tardo en rendirse ante las inmensas apariciones surgidas de las divisiones inferiores del Xeneize.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con TyC Sports, primero se refirió al volante creativo. “Aranda es muy parecido a Iniesta“, sentenció Pipo con un tono contundente. Pocos segundos más tarde, justificó su inesperada declaración y manifestó: “Juega fácil, sabe interpretar dónde gambetear y dónde no, cuándo jugar de primera y maneja las dos piernas“.

Tomás Aranda, futbolista de Boca.

Inmediatamente después, se refirió al indescifrable extremo. “Flores es un jugador diferente“, aseguró en primera instancia. Luego, lo comparó con los juveniles que surgieron de las divisiones inferiores de River y soltó: “Me pasó lo mismo, en su momento, con Echeverri y Mastantuono: tienen un desequilibrio personal… un uno contra uno extraordinario“.

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Le pega muy bien a la pelota, tiene mucha personalidad“, expresó como las principales características del joven atacante. No conforme con esa descripción, también sostuvo: “Sabe que donde frena y arranca, gambetea porque tiene una velocidad más“.

Leonel Flores, futbolista de Boca.

Un dato importante a tener en cuenta es que Aranda y Flores son categoría 2007, por lo que apenas tienen 19 años de edad. De hecho, cabe recordar que jugaron juntos desde infantiles, pasando por todas las categorías de las inferiores y también Reserva hasta que llegaron a Primera División. En gran parte, es por eso que se entienden de memoria dentro de la cancha.

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