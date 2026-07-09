El Changuito dejará el Xeneize en este mercado de pases, ya entró en los últimos seis meses de contrato y busca dar el salto.

Desde que terminó el primer semestre se sabía que Exequiel Zeballos se iba a ir de Boca. El futbolista entiende que es el mercado de pases para dar el salto a Europa y en el club siempre fueron conscientes de esa situación. Tal es así que hace apenas unos días el Changuito tuvo una conversación con Rodolfo Arruabarrena para comunicarle su deseo de marchar.

El Vasco lo comprendió y por eso no lo puso en ninguno de los equipos que paró en los entrenamientos. Siempre estuvo claro que no era por cuestiones futbolísticas, sino porque el jugador pretende salir y está trabajando para eso. En las últimas horas, según pudo confirmar el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, hubo un acuerdo entre Zeballos y Napoli.

El elenco del sur de Italia lo busca desde hace unas semanas y recién ahora se llegó a un acuerdo entre las partes, pero falta que entre en juego un actor importante: Boca Juniors. Los italianos todavía no enviaron una oferta concreta al Xeneize.

Exequiel Zeballos. (Foto: Getty).

¿Cuánto dinero podría recibir por Zeballos?

Si bien todavía no existió la oferta formal de Napoli por Zeballos, los italianos podrían desembolsar una suma cercana a los 10 millones de dólares. Es cierto que el Changuito tuvo un valor de mercado bastante más elevado, pero la realidad es que el hecho de que en seis meses quede libre juega en contra para el Xeneize a la hora de tener pretensiones a la hora de negociar.

Boca va por Villa

Con la salida de Zeballos, Boca necesita reforzar el puesto y desde hace semanas que negocia con Sebastián Villa. Desde el Xeneize entienden que no habrá problemas para que se concrete el regreso del colombiano, pero así y todo el pase no se concreta. Independiente Rivadavia pretende retenerlo seis meses más para jugar el tramo final de la Copa Libertadores.

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