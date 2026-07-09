Merentiel se refirió al rol que quiere tener en el Boca de Arruabarrena: “A mí me gusta”

El uruguayo dijo que el rol que le dio el DT ante Paranaense es su favorito, pero que está dispuesto a hacer su aporte en la posición que lo necesite el equipo.

En el primer amistoso formal que disputó Boca desde la llegada de Rodolfo Arruabarrena como entrenador, Miguel Merentiel pudo desempeñarse como centrodelantero de referencia desde el inicio, una posición en la que en ciclos anteriores tuvo menos oportunidades de las que hubiese querido.

Aunque al equipo le costó hacerlo entrar en juego, por lo que en diferentes ocasiones tuvo que retrasarse para entrar en contacto con la pelota, aseguró que es ese el rol que preferiría desempeñar para el equipo, aunque aceptó jugar donde lo necesiten.

“A mí me gusta jugar en esa posición, pero yo voy a sumar en donde me toque. Si me quiere usar en esa posición o si me quiere usar más retrasado, por afuera, yo no tengo problemas en jugar”, dijo el delantero uruguayo que compartió el ataque con Alan Velasco y el debutante Leonel Flores en los extremos.

Por otro lado, fue autocrítico del último semestre que tuvo el Xeneize y asumió el compromiso de ofrecer una mejor imagen a los hinchas en la segunda mitad del año. “Nosotros somos conscientes que estamos en deuda, no de ahora sino de hace un tiempo largo. Trataremos de respaldarnos en la cancha, de dar lo mejor. Sabemos que no le hemos dado los resultados que ellos quieren. Trataremos de trabajar con más responsabilidad, dar mucho más y lograr cosas”, dijo.

🗣️ "SOMOS CONSCIENTES DE QUE ESTAMOS EN DEUDA CON EL HINCHA HACE UN TIEMPO LARGO"



Miguel Merentiel y su autocrítica por el mal semestre pasado de Boca.



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Fan de Paredes a la distancia

Miguel Merentiel reconoció también estar en contacto constante con Leandro Paredes mientras disputa el Mundial con la Selección Argentina y se refirió a la buena producción del mediocampista en el partido de octavos de final ante Egipto.

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“Hablo mucho con Leandro. Es un referente terrible para nosotros. El quite ese que hizo, soy uruguayo, pero hasta yo lo festejé. Sabe que acá lo estamos apoyando, tenemos un grupo muy lindo que él armó. Trataremos de seguir apoyándolo y ojalá puedan conquistar ese título que es muy importante”, destacó.

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