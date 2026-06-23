El elenco italiano le acercó una propuesta a la 'Joya' para sumarlo a partir del 1° de julio.

A tan solo una semana de terminar su contrato con Roma y quedar en libertad de acción, el delantero argentino Paulo Dybala aún no definió su futuro. Es por eso que en Boca se encuentran expectantes, ya que crece el optimismo para ficharlo de cara a la segunda parte de la temporada.

Más allá de esta situación, en las últimas horas se encendieron las alarmas en la Ribera, debido a que un importante equipo del fútbol italiano como lo es Napoli, también mostró interés en quedarse con la ‘Joya’ tras finalizar su vínculo con el elenco romano.

Es que, según lo informado por el medio italiano Calciomercato, el elenco comandado por Massimiliano Allegri le realizó una oferta formal a Dybala para ficharlo como jugador libre una vez que termine su contrato con Roma y aún no recibieron una respuesta al respecto.

Un dato clave para tener en cuenta en este interés es la presencia de Allegri, quien ya dirigió al argentino en Juventus, por lo que lo conoce y mucho. Además, le dio el visto bueno a la dirigencia de Napoli para que avancen con las negociaciones para intentar ficharlo.

De esta manera, los próximos días serán claves para determinar el futuro de la ‘Joya’. Mientras tanto, el futbolista cordobés se encuentra en Argentina de vacaciones y no tiene apuro en tomar una decisión debido a que aún está vinculado contractualmente a la Roma.

Dybala todavía no descartó a Boca

En su última aparición pública, Joya dejó en claro que aún su decisión no está tomada. “Hay posibilidad de todo. En el fútbol nunca se sabe, he vivido muchas situaciones donde pensé que iba a pasar algo y terminaba pasando otra cosa“, aseguró.

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El campeón del mundo en Qatar 2022 también expresó que “el fútbol siempre sorprende” y respecto a los equipos que están interesados en contratarlo, solo mencionó a los de La Ribera, pero no descartó ninguna opción: “Boca veremos. Veremos qué puede pasar, todos los clubes son opciones”.

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