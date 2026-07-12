El guiño del Napoli a Argentina en la previa de la Semifinal del Mundial 2026 con Inglaterra

El club italiano, como no podía ser de otra manera, ya tomó partido de cara la Semifinal del Mundial 2026.

La Selección Argentina se volverá a enfrentar a Inglaterra en una Copa del Mundo. La última vez fue en 2002, cuando por la segunda fecha de la fase de grupos de Corea y Japón se midieron en el Domo de Sapporo. Aquella vez, con un penal polémico (Pierluigi Collina sancionó penal una secuencia en la que Mauricio Pochettino pareció no tocar a Michael Owen), los británicos ganaron 1 a 0 (anotado por David Beckham).

No obstante, no es el cruce más recordado entre los dos. Claramente, el que primero se viene a la mente fue el que se disputó hace 40 años, más precisamente el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca. Por los Cuartos de Final del Mundial de México, la Albiceleste se impuso 2 a 1 con dos tantos de Diego Maradona. Uno fue la ”Mano de Dios” y el otro el ”Gol de Siglo”.

Respecto de este último encuentro citado, el que hizo referencia, apenas se confirmó que Argentina e Inglaterra disputarían la Semifinal del Mundial 2026, fue el Napoli, que como no podía ser de otra forma, en sus cuentas oficiales de redes sociales manifestó su favoritismo.

”Con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel”, escribió el CM del club italiano en una publicación que claramente hace alusión a ‘Muchachos’, el fomoso tema cantado por la hinchada argentina tanto en Qatar 2022 como en algunos partidos de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

CON DON DIEGO Y CON LA TOTA, ALENTÁNDOLO A LIONEL. — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) July 12, 2026

Los cruces entre Argentina e Inglaterra en la historia Copa del Mundo

Chile 1962 (Fase de Grupos): Inglaterra 3 – 1 Argentina.

Inglaterra 1966 (Cuartos de Final): Inglaterra 1 – 0 Argentina. (Recordado por la polémica expulsión del argentino Antonio Rattín).

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México 1986 (Cuartos de Final): Argentina 2 – 1 Inglaterra. (El histórico partido de la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” de Diego Maradona).

Francia 1998 (Octavos de Final): Argentina 2 – 2 Inglaterra. (Argentina avanzó 4-3 en la tanda de penales tras la expulsión de David Beckham).

Corea-Japón 2002 (Fase de Grupos): Inglaterra 1 – 0 Argentina. (Gol de penal de Beckham que encaminó la eliminación argentina en primera ronda).

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En síntesis