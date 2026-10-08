Avanza la recuperación de Tomás Aranda: cuándo puede volver a jugar en Boca

El volante de 19 años estará disponible para el Vasco Arruabarrena en menos de dos meses. En el club lo esperan para la pretemporada del año próximo.

Ya pasó un mes y medio desde aquella fatídica lesión de Tomás Aranda en el entrenamiento de Boca, en la que se produjo la rotura del peroné que lo dejó fuera de las canchas por tiempo prolongado.

El juvenil xeneize fue operado de manera casi inmediata y comenzó rápidamente su recuperación. Para fortuna del Vasco Arruabarrena y de todo el Mundo Boca, el pibe de 19 años avanza de manera positiva y en escasas semanas estará de regreso con el plantel.

De momento, Aranda realiza entrenamientos en el gimnasio principalmente y realiza pocos movimientos en el campo de juego, todos de manera apartada al resto del plantel para reducir cargas. La intención, puertas adentro, es que el 10 vuelva poco a poco a integrarse con el resto del equipo y pueda reincorporarse a la par antes de fin de año.

Sin embargo, no estará al 100% para estas condiciones hasta enero del 2027. En Boca ya saben, desde el momento de su lesión, que no podrían contar con Aranda hasta el próximo año. El enganche estará a disposición del Vasco Arruabarrena para la pretemporada, por lo que estará disponible futbolísticamente para el inicio de la campaña entrante.

Este jueves, el club posteó una imagen que generó ilusión: Aranda, en el entrenamiento con sus compañeros, levantando los pulgares y acompañado de un texto que alentaba su recuperación. “Vamos nene”, junto con un emoji de un reloj de arena y la bandera de Suecia, representativa para el Xeneize.

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Los números de Tomás Aranda en Boca

Desde su debut en la primera de Boca, Aranda lleva disputados un total de 32 partidos, en los que anotó un gol y dio tres asistencias.

El contrato de Tomás Aranda

Tomás Aranda comenzó a destacarse a principios de año, cuando Claudio Ubeda decidió subirlo al primer equipo y luego darle la titularidad. Su contrato en el equipo de la Ribera es hasta el 31 de diciembre de 2029, lo que le aseguran al menos tres temporadas más en el club.

Por otra parte, se estableció que el valor de su cláusula de rescisión sea de 20 millones de dólares. Sin embargo, en caso de que un club decida incorporarlo con el mercado de pases de Argentina cerrado, esa cifra se estira un 25%, es decir, 25 millones.