Sin nombrarlo, el Vasco Arruabarrena bromeó sobre el presente de Leonel Flores: “A veces hay que cagarlos un poquito a pedos por un tatuaje”

El DT de Boca habló del reciente episodio del tatuaje que se hizo el delantero e ironizó: "Por suerte, en mi época no había redes, ja".

El partido de ida de los cuartos de final de la Sudamericana entre Boca y Sao Paulo ya es historia, en el que el Xeneize se impuso por 1 a 0 gracias al gol de Miguel Merentiel en el complemento. La primera parte del compromiso se dio de manera pareja, pero el Vasco Arruabarrena ajustó las clavillas en el descanso y su equipo mejoró notablemente, lo que generó que el resultado quedé a favor del local en La Bombonera.

Una de las claves de dicha mejoría en el rendimiento fue la de invertir los roles de Alan Velasco con Leonel Flores. El pibe de Boca se impuso en la titularidad sobre Sebastián Villa, a pesar de que terminó siendo suplente en el último mata-mata frente a Vélez y que jugó los 90′ el pasado fin de semana en Mendoza.

El Vasco volvió a confiar en el juvenil en un partido picante y luego, en conferencia de prensa, detalló cómo es su forma de llevarlos a los pibes de Boca Predio en la primera xeneize. Sin embargo, el ejemplo que utilizó fue el de Facundo Herrera, quien tuvo una actuación preponderante ante Sao Paulo.

“A Herrera lo veíamos en reserva, lo conozco a él y su familia y sé de qué está hecho. Después, quedaba en él aprovechar la situación o no. Nosotros lo que hacemos es tratar de no quemar a los chicos, de llevarlos y verlos en los entrenamientos, vamos hablando con los entrenadores -Mariano Herrón en este caso-. Él aprovechó la situación, sigue demostrando y mejorando, mostrando la entereza que tiene que tener un central de Boca”, comenzó respecto a Jagger.

Luego, en los minutos finales de la conferencia post partido, soltó: “Herrera sabe que no se tiene que quedar ahí, tiene que seguir aprendiendo y escuchar a los más grandes. Sabe que ustedes (NdR: el periodismo) no ayudan con los elogios. Por suerte es un pibe que escucha y es importante, como todos los que hemos subido a primera”.

Al momento de dar esa respuesta, Arruabarrena hizo una pausa y optó por hablar sobre Leonel Flores, aunque sin mencionarlo. En las últimas semanas, el pibe de Beccar se hizo viral por realizarse un tatuaje en todo el pecho, lo que causó revuelo en el Mundo Boca. Por primera vez, el DT habló de esta situación.

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Su declaración fue a modo risueña, alegando que no hubo mayor gravedad puertas adentro: “Todos son bastante sensatos, a veces hay que cagarlos a pedos un poquito por algún tatuaje o algo de eso. Lo que pasa ahora es que con las redes sociales rompen las bolas para todo, por suerte en mi época de jugador no había, ja”. Tras esta declaración, Arruabarrena culminó su conferencia de prensa.

"HAY MUCHAS VECES QUE HAY QUE CAG… A P… UN POQUITO POR UN TATUAJE." El Vasco contó cómo es el trato con los jóvenes del plantel de Boca. pic.twitter.com/3rQWOwMVLX — SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2026

Los números de Flores en la primera de Boca

Desde su irrupción profesional, en el primer partido de este ciclo del Vasco Arruabarrena, Leonel Flores ya lleva disputados 14 partidos, en los que anotó 2 goles y dio una asistencia.

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Cuándo es el partido de vuelta

Luego del duelo inicial en La Bombonera, Boca Juniors y Sao Paulo volverán a verse las caras el próximo martes 15 de septiembre a las 21.30, hora de Argentina. El Estadio Morumbí será el escenario para la definición del boleto a semifinales. En el medio, precisamente el viernes, recibirá a Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026.

En síntesis