Boca hoy: avanza la recuperación de Adam Bareiro, la situación de Nahitan Nández y más

Boca se entrena pensando en la Copa Libertadores. El equipo de Claudio Ubeda espera atento a lo que suceda este jueves 21 de mayo con Universidad Católica y Barcelonam para jugarse todo en la última fecha. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Bareiro quiere jugar contra Universidad Católica

El empate en La Bombonera contra Cruzeiro convirtió el duelo ante Universidad Católica en una verdadera final para Boca y su objetivo de meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores. Adam Bareiro, lesionado, no se lo quiere perder y dejó en claro que hará todo lo posible para estar a disposición de Claudio Ubeda.

El atacante sufrió un doble desgarro en el aductor y recto anterior del abdomen izquierdo el pasado 9 de mayo, en la derrota de Boca contra Huracán. Con ese panorama sobre la mesa y según pudo saber BOLAVIP, Bareiro está haciendo doble turno todos los días. Si bien se trata de trabajos en kinesiología, hace todo lo posible para regresar.

Nández, entre renovar en Arabia y lo que puede hacer Boca

A la espera de definir su suerte en la Copa Conmebol Libertadores, la dirigencia de Boca encabezada por Juan Román Riquelme ya se encuentra trabajando en el próximo mercado de pases, en el que buscarán darle un salto de calidad al plantel de cara a la segunda parte del año.

En este sentido, uno de los nombres que suele estar en carpeta en el Xeneize es el de Nahitan Nández, el futbolista uruguayo que se desempeña en Al-Qadsiah de Arabia Saudita, y que en más de una oportunidad sonó para regresar al club tras marcharse en 2019.